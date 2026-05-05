Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Gekaufter Schlaf: Was bringen teure Luxus-Trends wirklich? | NANO

Wissen

Das Milliardengeschäft mit dem Schlaf

Gadgets, Luxus-Retreats, Hightech-Pyjamas – um besser zu schlafen, sind wir bereit, viel Geld auszugeben. Dabei entsteht erholsamer Schlaf oft durch ganz andere Faktoren. Ein Schlafforscher klärt auf.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 05.05.2031

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

Schlafprobleme: Ein Milliardengeschäft

Während immer mehr Menschen unter Schlafproblemen leiden, wird Schlaf für andere zum lukrativen Geschäft. Rund 100 Milliarden US-Dollar gaben Menschen weltweit laut Schätzungen im vergangenen Jahr für Produkte und Dienstleistungen rund um den Schlaf aus. Bis 2032 soll der Markt um weitere 50 Prozent wachsen. Matratzen und Kissen dominieren, doch Schlafgadgets und Erholungshotels gewinnen an Bedeutung. Der Beitrag geht der Frage nach, welche Faktoren tatsächlich zu erholsamem Schlaf beitragen.

Mit Gesprächsgast: Björn Rasch, Psychologe und Schlafforscher, Uni Freiburg (Schweiz)

Flexibler Schulstart: Mehr Schlaf, bessere Noten

Wenn Jugendliche selbst entscheiden, wann sie in die Schule kommen, schlafen sie länger und lernen besser. Eine Studie der Universität begleitete die Einführung eines flexiblen Schulstarts bis 8.30 Uhr an der Oberstufe Gossau SG: Die Schülerinnen und Schüler schliefen im Schnitt 45 Minuten mehr, berichteten von weniger Stress und besserer Konzentration. In standardisierten Tests schnitten sie besonders in Mathematik und Englisch signifikant besser ab.

Wenn der Himmel kracht: Wie Gewitter entstehen

Mit der Sommerzeit kommt die Gewitterzeit: Warme, feuchte Luft steigt auf, kühlt ab und kondensiert – so entstehen mächtige Cumulonimbus-Wolken. In ihrem Inneren erzeugen starke Auf- und Abwinde elektrische Spannungen, die sich in Blitzen entladen. Die dabei extrem erhitzte Luft dehnt sich explosionsartig aus – kurz nach dem Blitz hören wir den Donner.

Studieren mit Autismus

Inklusion an Hochschulen bedeutet mehr als Barrierefreiheit – es geht um den Umgang mit neurologischen Unterschieden. Eine Studentin mit ADHS an der Universität Freiburg zeigt, wie Reizüberflutung den Studienalltag belasten kann und dass Strategien wie ein reduzierter Stundenplan und klare Strukturen helfen. Fachleute sehen neben sozialen und organisatorischen Hürden auch besondere Stärken und fordern Anpassungen wie Rückzugsräume und strukturiertere Abläufe.

Moderation: Yve Fehring

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.