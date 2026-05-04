Eine Hand auf der Schulter, ein Streicheln über den Arm – solche Gesten haben messbare Wirkung auf unser Wohlbefinden. Forscherinnen und Forscher an der Universität Innsbruck untersuchen, wie Berührung im Gehirn verarbeitet wird und warum sie in der sozialen Kommunikation eine so zentrale Rolle spielt. Experimente zeigen: Nicht nur das Empfangen, sondern auch das Geben von Berührung wird als angenehm erlebt, besonders wenn sie langsam, warm und auf behaarter Haut erfolgt. Spezialisierte Nervenfasern vermitteln dieses Wohlgefühl, das sich bisher weder durch technische Hilfsmittel noch durch leblose Objekte vollständig ersetzen lässt.