Dark Factories: Die automatisierte Realität In China zeigen Dark Factories wie bei BYD, wie weit Automatisierung schon ist: Roboter und KI bauen dort im Minutentakt Autos – fast ohne Menschen. Über eine halbe Million Fahrzeuge entstehen so jedes Jahr. In Deutschland braucht VW für die gleiche Stückzahl 30.000 Mitarbeiter. doch der Druck wächst. Die Vision der menschenleeren Fabrik rückt näher, weil KI erstmals komplexe Arbeitsschritte übernehmen kann. Die Transformation läuft – und die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob KI die Arbeitswelt verändert, sondern wer diese Technik steuert und wer am Ende wirtschaftlich davon profitiert.