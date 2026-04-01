Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Dark Factories: Wenn Roboter Autos im Minutentakt bauen | NANO
Ein humanoider Roboter arbeitet in einer dunklen, futuristischen Autofabrik mit einem Werkzeug an einer schwarzen Fahrzeugkarosserie. Im Hintergrund sind weitere Roboter und ein orangefarbener Industrieroboter zu sehen.

Wissen

Dark Factories: Die Roboter sind bereit - wir auch?

Roboter, KI, nahezu menschenleere Hallen: Bei BYD rollen Autos im Minutentakt vom Band. Während Deutschland hinterherhinkt, zeigt China die automatisierte Realität. Wenn KI die Fertigung übernimmt – welche Arbeit bleibt dann noch für uns?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
30.04.2026
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

Dark Factories: Die automatisierte Realität

Dark Factories: Die automatisierte Realität In China zeigen Dark Factories wie bei BYD, wie weit Automatisierung schon ist: Roboter und KI bauen dort im Minutentakt Autos – fast ohne Menschen. Über eine halbe Million Fahrzeuge entstehen so jedes Jahr. In Deutschland braucht VW für die gleiche Stückzahl 30.000 Mitarbeiter. doch der Druck wächst. Die Vision der menschenleeren Fabrik rückt näher, weil KI erstmals komplexe Arbeitsschritte übernehmen kann. Die Transformation läuft – und die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob KI die Arbeitswelt verändert, sondern wer diese Technik steuert und wer am Ende wirtschaftlich davon profitiert.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.