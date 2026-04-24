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Doku: Wege aus dem Hass

Wie entkommt man einer Spirale des Hasses? Fernsehmoderator Tobi Krell erlebt eine Traumatherapie und trifft Menschen, deren spektakuläre Geschichten Hoffnung machen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 24.04.2027

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NANO

Während Tobi Krell selbst als Moderator einer Kindersendung vor allem mit Liebe und Zuneigung konfrontiert wird, beobachtet er weltweit einen ganz anderen Trend: Menschen überziehen sich gegenseitig mit Hass, greifen sich mit Messern an, führen Kriege.

Tobi Krell trifft in Bosnien den Kriegsveteranen Adnan. Der Krieg ist in Sarajevo seit fast 30 Jahren Geschichte, doch der Hass ist so lebendig wie nie. Wie überwindet Adnan seinen Hass und schafft es, der feindlichen Stimmung entgegenzutreten? In Kanada erfährt Tobi Krell von Lauren und ihrer Mutter, wie die beiden Kontakt halten konnten, als Lauren als Teenager Teil der rechtsextremen Hammerskins wurde.

Wie entsteht Hass, und welche Möglichkeiten gibt es, ihn zu überwinden? Tobi Krell findet drei spektakuläre Fälle, die Hoffnung machen.

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