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40 Jahre Tschernobyl: Wie kam es zur Katastrophe?
26. April 1986: Ein Super-GAU erschüttert die Welt. NANO besucht die Geisterstadt Prypjat, erhält seltene Einblicke in das havarierte Atom-Kraftwerk und rekonstruiert die fatalen Fehler von Mensch und Technik.
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- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 23.04.2031
Ein Sicherheitstest im Atomkraftwerk Tschernobyl führte zur schlimmsten Reaktorkatastrophe der Geschichte. Eine Explosion setzte enorme Mengen radioaktiver Strahlung frei, eine Wolke zog über Europa, Zehntausende Menschen wurden evakuiert.
40 Jahre später ist die Gefahr noch immer nicht vorbei – und der Krieg in der Ukraine verschärft die Risiken zusätzlich.