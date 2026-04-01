Wissen
Doku: Mein Körper. Meine Persönlichkeit
Einmal so, immer so? Kann ich eine Charaktereigenschaft, die nervt und stört, ändern? Vanessa will endlich gelassener leben und ihre Unsicherheit loswerden. Wird es gelingen?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.04.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Jörg muss nach einem Schlaganfall mit einem neuen "Ich" klarkommen. Und auch die Persönlichkeiten der eineiigen Zwillinge Julia und Nina werden auf die Probe gestellt: Erstmals gehen sie getrennte Wege. Was macht uns wirklich aus – wie viel Veränderung ist möglich?
Gene und Umwelteinflüsse
Ein Expertenteam aus den Wissenschaftsbereichen der Psychologie, Neurologie und Genetik begleitet Vanessa, Jörg, Julia und Nina und zeigt, wie wir uns bewusst verändern können, welche Rolle Gene und Umwelteinflüsse in unserer Persönlichkeit spielen und wie unsere Persönlichkeit bei ungewollten Veränderungen auch eine Ressource sein kann.
Dabei spielt vor allem das "OCEAN-Modell" eine Rolle – die fünf zentralen Persönlichkeitsmerkmale, aus denen sich unser Wesen zusammensetzt.