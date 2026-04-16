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Buckelwal in der Ostsee retten - NANO vom 16. April 2026
Das Umweltministerium hatte sämtliche Rettungsversuche für den gestrandeten Wal Timmy vor der Ostseeinsel Poel schon aufgegeben - jetzt will eine private Initiative mit Luftkissen und Plane einen letzten Versuch wagen.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.04.2031
Themen von NANO am 16.04.26
Walrettung – Ist ein neuer Versuch sinnvoll?
Für den vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwal „Timmy“ gibt es überraschend doch noch einen weiteren Rettungsversuch. Nachdem das Umweltministerium Mecklenburg‑Vorpommern das Tier bereits aufgegeben hatte, wird die Aktion nun von einer privaten Initiative auf eigene Verantwortung gestartet und von den Behörden lediglich geduldet. Geplant ist eine bislang einzigartige Bergung mit Luftkissen und Plane, um den Wal möglichst schonend abzutransportieren. Ob der schwer geschwächte Wal die Rettung überlebt, bleibt jedoch ungewiss.
Mit Gesprächsgast:
Florian Stadler
Meeres-Aktivist und Kampagnenleiter für die Umweltorganisation Sea Shepherd
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