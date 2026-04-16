Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Buckelwal vor Poel: So sinnvoll ist die Rettung mit Luftkissen

Wissen

Buckelwal in der Ostsee retten - NANO vom 16. April 2026

Das Umweltministerium hatte sämtliche Rettungsversuche für den gestrandeten Wal Timmy vor der Ostseeinsel Poel schon aufgegeben - jetzt will eine private Initiative mit Luftkissen und Plane einen letzten Versuch wagen.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.04.2031

Mehr

teaser nano

NANO

Themen von NANO am 16.04.26

Walrettung – Ist ein neuer Versuch sinnvoll?

Für den vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwal „Timmy“ gibt es überraschend doch noch einen weiteren Rettungsversuch. Nachdem das Umweltministerium Mecklenburg‑Vorpommern das Tier bereits aufgegeben hatte, wird die Aktion nun von einer privaten Initiative auf eigene Verantwortung gestartet und von den Behörden lediglich geduldet. Geplant ist eine bislang einzigartige Bergung mit Luftkissen und Plane, um den Wal möglichst schonend abzutransportieren. Ob der schwer geschwächte Wal die Rettung überlebt, bleibt jedoch ungewiss.

Mit Gesprächsgast:

Florian Stadler
Meeres-Aktivist und Kampagnenleiter für die Umweltorganisation Sea Shepherd

Energiewende unter Druck: Wenn Naturschutz und Landwirtschaft verlieren

Der Ausbau der erneuerbaren Energien benötigt große Flächen. Für Verpächter landwirtschaftlicher Flächen ist dies ein lukratives Geschäft – bis zu 50.000 bis 70.000 Euro pro Jahr lassen sich mit der Genehmigung eines Windrades erzielen. Landwirte, die diese Flächen für ihre Bewirtschaftung benötigen, können mit diesen Preisen kaum mithalten. NANO begleitet einen Landwirt in Brandenburg bei seinem Kampf um den Erhalt der Landwirtschaft.

Ohne Strahlung, ohne Angst - Modernes MRT für Babys und Kleinkinder

An der Uniklinik Halle kommt ein neu entwickeltes MRT für Babys und Kleinkinder zum Einsatz. Das Gerät arbeitet besonders leise und schonend, sodass Untersuchungen direkt im Patientenzimmer möglich sind – häufig ohne Narkose und in vertrauter Umgebung. Grundlage ist eine innovative Hoch‑Temperatur‑Supraleiter‑Technologie, die neue Maßstäbe in der kindgerechten medizinischen Diagnostik setzt.

Uralte Mikroorganismen, neue Chancen: Archaeen als Rohstoffquelle der Zukunft

In den heißen Quellen der Therme di Cavascura auf der süditalienischen Insel Ischia hat eine Mikrobiologin der Universität Wien eine bislang unbekannte Archaeen‑Art entdeckt. Archaeen zählen zu den ältesten Mikroorganismen der Erde und gelten als Ursprung höheren Lebens. Heute wecken sie große Hoffnungen für Biotechnologie und Landwirtschaft – etwa bei der Entwicklung nachhaltiger Rohstoffe, moderner medizinischer Verfahren oder einer umweltfreundlicheren Düngung.

Moderation: Ingolf Baur

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.