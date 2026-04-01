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KI als Cyberwaffe
KI und Quantencomputer können beides: schützen und angreifen. Wie die neue KI "Mythos" von Anthropic: Sie erkennt Software-Sicherheitslücken, taugt aber auch als Cyberwaffe.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 15.04.2026
- 07:00 - 07:30 Uhr
Themen
KI als Cyberwaffe
Unsere digitale Welt ist verwundbar – und neue KI-Technologien könnten diese Schwächen weiter verschärfen. Das Unternehmen Anthropic hat eine Software entwickelt, die unbekannte Sicherheitslücken in Betriebssystemen und Browsern aufspürt, aber auch ausnutzen kann. Aus Angst vor Missbrauch ist das Programm nur wenigen US Firmen zugänglich. Fachleute warnen: Die Technologie könnte zur gefährlichen Cyberwaffe werden, etwa gegen Stromnetze, Krankenhäuser oder Banken.
Der Angriff der Quantencomputer
Heutige Verschlüsselungsverfahren gelten für klassische Computer als sicher – Quantencomputer könnten sie jedoch schon in wenigen Jahren knacken. Forschenden an der Universität Oxford ist es erstmals gelungen, zwei Quantenprozessoren über eine photonische Schnittstelle zu verbinden. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu leistungsfähigen Quanten Netzwerken.
Tech-Konzerne belasten irisches Stromnetz
Die EU Kommission plant verbindliche Mindeststandards für energieeffiziente und nachhaltige Rechenzentren. Besonders in Irland wird der Handlungsbedarf deutlich: Rund um Dublin belasten zahlreiche Rechenzentren US amerikanischer Tech Konzerne Strom und Wasserversorgung massiv. Die Regierung sucht nach Lösungen – unter anderem mit erneuerbaren Energien und der Nutzung von Abwärme.
Mit Gesprächsgast: Ivo Schmidt, Stellvertretender Abteilungsleiter, Energieeffizienz, Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, Brüssel
Gänse als Wachhunde
Überwachungskameras, bewaffnetes Personal, Wachhunde – Gefängnisse setzen auf unterschiedlichste Mittel, um Ausbrüche zu verhindern. Das Gefängnis São Pedro de Alcântara im Süden Brasiliens geht dabei einen ungewöhnlichen Weg. Die neue Sicherheitslösung ist wartungsarm, rund um die Uhr einsatzbereit, sauerstoff und futterbetrieben – und vollständig immun gegen Cyberangriffe: Gänse.