„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – so formuliert es das Grundgesetz unmissverständlich. Doch gilt dieses Prinzip auch uneingeschränkt für moderne medizinische Therapien, insbesondere in Pflegeeinrichtungen? Die Medizin kann heute selbst in aussichtslosen Fällen das Leben verlängern. Kritikerinnen und Kritiker warnen jedoch: Nicht alles, was medizinisch möglich ist, sei auch menschlich vertretbar. Zu häufig verschärfe Übertherapierung das Leiden todkranker Patientinnen und Patienten. Die zentrale Frage lautet daher: Welche Therapie ist sinnvoll – und wo stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund?