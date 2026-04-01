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Lebensverlängerung um jeden Preis?
Moderne Medizin kann Leben retten – doch bei Sterbenden führt sie oft zu unnötigem Leid. Kritiker warnen vor Übertherapie, getrieben von wirtschaftlichen Interessen. Wann endet Heilung und wo beginnt die Qual?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 10.04.2026
- 07:00 - 07:30 Uhr
NANO Themen
Wenn Medizin Leiden verlängert
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – so formuliert es das Grundgesetz unmissverständlich. Doch gilt dieses Prinzip auch uneingeschränkt für moderne medizinische Therapien, insbesondere in Pflegeeinrichtungen? Die Medizin kann heute selbst in aussichtslosen Fällen das Leben verlängern. Kritikerinnen und Kritiker warnen jedoch: Nicht alles, was medizinisch möglich ist, sei auch menschlich vertretbar. Zu häufig verschärfe Übertherapierung das Leiden todkranker Patientinnen und Patienten. Die zentrale Frage lautet daher: Welche Therapie ist sinnvoll – und wo stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund?
Erdrutsch in Italien
In der süditalienischen Region Molise hat ein massiver Erdrutsch zentrale Verkehrswege entlang der Adriaküste lahmgelegt. Betroffen sind unter anderem eine wichtige Bahnstrecke sowie mehrere große Straßenverbindungen. Nach heftigen Regenfällen geriet eine seit Jahrzehnten bekannte instabile Hangzone erneut in Bewegung und weitete sich über mehrere Kilometer aus. Während Einsatzkräfte Notmaßnahmen umsetzen und Umleitungen organisieren, warnen die Behörden: Die Reparaturarbeiten könnten mehrere Monate dauern.
Mit Gesprächsgast: Jens Turowski, Helmholtz-Zentrum für Geoforschung
Rote Liste: Klimakrise bedroht auch antarktische Tierwelt
Mit dem aktuellen Update der Roten Liste zeigt die IUCN deutlich, wie stark Klimawandel und Vogelgrippe antarktische Tierarten unter Druck setzen. Der Kaiserpinguin wird von „Bedroht“ auf „Gefährdet“ hochgestuft, da seine Bestände bis in die 2080er Jahre voraussichtlich um die Hälfte zurückgehen. Auch die Antarktische Pelzrobbe und die Südliche Elefantenrobbe gelten nun als gefährdet – ausgelöst durch langfristige Bestandsrückgänge und massive Verluste infolge der Vogelgrippe.
Der Fake-Food Detektor
Ob Olivenöl, Honig oder Käse: Was wie ein hochwertiges EU-Produkt aussieht, ist es oft nicht. Immer häufiger gelangen falsch etikettierte, gestreckte oder vollständig gefälschte Lebensmittel in den Handel. Sie tragen Gütesiegel, Herkunftsangaben oder Bio-Labels – doch dahinter verbirgt sich nicht selten minderwertige Importware. Für lokale Landwirte bedeutet das jährliche Verluste von 8 bis 12 Milliarden Euro. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen für Qualität, erhalten aber oft das Gegenteil – mit möglichen Folgen für Gesundheit und Umwelt. Nun soll ein neues DNA-Analysegerät helfen, Fake-Food zuverlässig zu entlarven.
Mond umrundet, Risiko bleibt – der kritische Rückflug der Artemis
Die Crew der Orion-Kapsel hat die Mondrückseite passiert und damit den Höhepunkt der Artemis‑II‑Mission erreicht. Mit dem Rückflug zur Erde beginnt nun die riskanteste Phase der Mission. Besonders im Fokus steht der Hitzeschild, nachdem er bei Artemis 1 beim Eintritt in die Erdatmosphäre stärker beschädigt wurde als erwartet und Sicherheitsbedenken ausgelöst hatte. Dennoch zeigt sich die NASA zuversichtlich: Die bevorstehende Wasserlandung im Pazifik hat sich bei bisherigen Missionen als zuverlässig erwiesen.