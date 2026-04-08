Wissen
Pflegeexpert:innen als Lösung für den Hausärztemangel?
Ländliche Regionen kämpfen mit Ärztemangel. Neue Konzepte setzen auf "Nurse Practitioners", die Aufgaben übernehmen, für die bisher nur Ärzt:innen zuständig waren. Kann dieses Modell die Versorgung sichern?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.04.2031
NANO Themen
Pflegeexpert:innen mit ärztlichen Aufgaben
Der Hausärztemangel ist in vielen ländlichen Regionen Deutschlands und der Schweiz bereits Realität – und wird sich weiter verschärfen. Ein möglicher Lösungsansatz: speziell qualifizierte Pflegeexpert:innen, die ausgewählte ärztliche Aufgaben übernehmen. In mehreren Pilotpraxen wird dieses Modell bereits erprobt. NANO begleitet die studierte „Nurse Practitioner“ Isabelle Mathier bei ihrer Arbeit in einer Winterthurer Praxis und zeigt, wie neue Rollen in der medizinischen Versorgung entstehen und Ärztinnen und Ärzte entlasten können.
Mit Gesprächsgast: Martina Hesseler, Professorin für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Die Geschichte um Buckelwal Timmy
Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals Timmy bewegt Menschen weit über die Ostsee hinaus. Die Rettungsversuche der Einsatzkräfte für das völlig entkräftete Tier blieben bisher erfolglos; inzwischen haben sie die Hoffnung aufgegeben. Dieses Einzelschicksal berührt viele Menschen und wirft Fragen auf: Warum gehen uns solche Tiergeschichten so nahe? Und welche Rolle spielt der mediale Rummel bei der Wahrnehmung von Naturereignissen und Tierleid?
WildDrone - Tierbeobachtung mit Drohnen
Im Wildtierschutzgebiet Ol Pejeta testen Forschende aus ganz Europa den Einsatz von Drohnen mit künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Verhalten und Wanderungen von Nashörnern und anderen Wildtieren präzise zu erfassen. Ingenieure aus Dänemark entwickeln dafür besonders energieeffiziente Drohnen mit großer Reichweite – darunter einen Segelflieger aus Karbon mit eigens entwickelten Solarpanels. Die Systeme sind leicht zu steuern, einfach zu reparieren und nahezu unzerstörbar und ermöglichen stundenlange Tierbeobachtungen aus der Luft.
Dakar: Alte Busse werden zu neuen Elektrowagen
In Dakar will ein Schweizer Unternehmer mit dem Projekt „Eco Car Solaire“ mehr als 1.600 alte Busse modernisieren. Die bisherigen Verbrennungsmotoren sollen durch Elektromotoren ersetzt werden, um die Luftqualität in der senegalesischen Hauptstadt deutlich zu verbessern. Gleichzeitig sollen neue lokale Arbeitsplätze entstehen. Finanziert wird das Vorhaben unter anderem durch Einnahmen aus Emissionszertifikaten. Langfristig könnten so bis zu 20 Prozent des öffentlichen Verkehrs in Dakar CO₂‑neutral betrieben werden.