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  4. Hochqualifiziert und trotzdem arbeitslos – Woran liegts? NANO

Wissen

Vom Studium direkt in die Arbeitslosigkeit

Weniger Stellen, mehr Konkurrenz. Immer mehr Uni-Absolventen finden trotz guter Abschlüsse keinen Job. Vor allem fehlende Praxiserfahrung erschwert den Berufseinstieg. Ist der akademische Weg noch der sichere Karriereplan?

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 07.04.2031

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NANO

NANO Themen

Uniabschluss ohne Perspektive

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz steigt – und mit ihr der Anteil arbeitssuchender Akademikerinnen und Akademiker. Besonders Universitätsabsolventen sind aktuell vom schwierigen Berufseinstieg betroffen. Wir gehen den Ursachen dieser Entwicklung nach und zeigen, welche Empfehlungen der Wirtschaftsdachverband sowie die Bildungsforschung geben.

Auf dem Weg zum Mond: Wettrennen zwischen China und den USA

Mit der Mission Artemis 2 kehren die USA zum Mond zurück: Vier Astronautinnen und Astronauten sollen erstmals seit 50 Jahren den Erdtrabanten umrunden. Gleichzeitig plant China eine eigene Mondlandung bis 2030. Der Mond wird damit erneut zum Schauplatz geopolitischer Konkurrenz.

Cannabis-Bilanz

Zwei Jahre nach der Teillegalisierung zieht eine Expertenkommission Zwischenbilanz: Der Cannabiskonsum ist nicht gestiegen, obwohl immer mehr Cannabis‑Clubs eröffnen. Stattdessen wächst vor allem der Anteil legal bezogener Produkte. Forschende sehen darin eine teilweise Verdrängung des Schwarzmarkts, während das BKA weiterhin vor einer hohen illegalen Einfuhr warnt.

Was uns zu Altruisten macht

Warum verhalten wir uns altruistisch, obwohl wir keinen unmittelbaren Nutzen davon haben? Mitgefühl gilt als Grundlage unserer Gesellschaft. Forschende der Universität Zürich zeigen nun, dass selbstloses Verhalten gezielt beeinflusst werden kann – durch die Synchronisation bestimmter Hirnareale.

Moderation: Gregor Steinbrenner

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