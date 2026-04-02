Nach mehr als 50 Jahren haben sich mit der Mission Artemis 2 wieder Astronauten - und diesmal auch eine Astronautin - auf den Weg zum Mond gemacht. Die Trägerrakete SLS mit vier Menschen in einer Orion-Raumkapsel hob am frühen Mittwochabend gegen 18.35 Uhr (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida ab. Bei der zehntägigen Mission ist die Umrundung des Erdtrabanten geplant. Eine Landung auf dem Mond strebt die NASA für 2028 an. Artemis 2 soll dafür die Voraussetzungen schaffen.