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Patent läuft aus: Abnehmspritzen günstiger?

2026 endet der Patentschutz für Liraglutid. Generika drängen auf den Markt, die Preise könnten stark fallen. Das macht Abnehmspritzen zugänglicher. Droht eine gefährliche Schwemme mit Nebenwirkungen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 01.04.2031

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Abnehmspritze für alle? Was das Ende der Patente bedeutet

Die bislang teuren Abnehmspritzen könnten bald für viele erschwinglich werden: Die Patente großer Pharmaunternehmen laufen aus, was die Preise erheblich senken dürfte. Damit wächst der Markt – und die Hoffnung auf eine breite Verfügbarkeit. Doch der schnelle Abnehmerfolg birgt Risiken: Neben möglichen Magen-Darm-Beschwerden können auch Entzündungen der Bauchspeicheldrüse auftreten.

Gesprächsgast: Jens Aberle, Adipositas-Centrum, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Strom der Zukunft: Warum Batteriespeicher unter Druck stehen

Immer mehr Unternehmen wollen in den Markt für Batteriespeicher einsteigen. Die Technologie kann das Stromnetz stabilisieren, indem sie kurzfristig Energie einspeist oder aufnimmt. Aber viele Projekte scheinen noch unausgereift. Ab April soll durch ein neues Verfahren der Übertragungsnetzbetreiber Ordnung in die Antragsflut kommen.

Mainzer Mikrosonde: Neue Einblicke in die Welt der Vulkane

Eine innovative Elektronenstrahl Mikrosonde aus Mainz soll entscheidend dazu beitragen, Vulkanausbrüche besser vorherzusagen. Ihren ersten Einsatz hat sie in Griechenland: Dort untersucht das Forschungsteam Magmaproben, um künftig Ausbrüche präziser prognostizieren zu können. Die Wissenschaftler wollen mit der Sonde auch alte Zahnfunde analysieren oder Hinweise auf seltene Erden entdecken.

Artemis 2 ist bereit für den Start zum Mond

Mehr als 50 Jahre nach dem letzten Apollo-Flug soll mit der Nasa-Mission Artemis 2 wieder ein Astronautenteam zum Mond aufbrechen. Mit Artemis 2 soll das Orion-Raumschiff abschließend auf seine Mondflugtauglichkeit geprüft werden. Etwa zehn Tage werden die vier Crewmitglieder insgesamt unterwegs sein, den Mond umrunden und so weit weg von der Erde sein wie nie ein Mensch zuvor.

Moderation: Ingolf Baur

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