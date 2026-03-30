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Anatomie eines Massenprotests: Was bringt No Kings?
Millionen demonstrieren am Wochenende landesweit gegen die US-Regierung. Der Widerstand ist größer als je zuvor. Doch kann die No Kings-Bewegung Donald Trump wirklich gefährlich werden?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.03.2031
NANO Themen
Protestforschung - Wie Soziologen den Massenprotest gegen Trump erforschen
Millionen US-Amerikaner gingen am Samstag landesweit auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung Trump zu demonstrieren. Doch welche Wirkung entfalten solche Massenproteste tatsächlich? In Washington begleiten wir eine Protestforscherin, die untersucht, wie große Demonstrationen politische Prozesse beeinflussen und welche sozialen Dynamiken hinter der Mobilisierung stehen.
Jamming und Spoofing in der Luftfahrt
Trotz hoher Sicherheitsstandards steht die zivile Luftfahrt vor wachsenden Cyberrisiken. GPS Jamming und Spoofing können Navigationssysteme manipulieren und Flugzeuge auf falsche Positionen leiten. Die osteuropäische Airline Wizzair zeigt erstmals in einem Simulatortraining, wie Crews auf Kartenverschiebungen und GPS Ausfälle im Cockpit reagieren. Die Europäischen Weltraumorganisation und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten bereits an Technologien, die Navigationssysteme künftig widerstandsfähiger machen sollen.
Übergewicht auf der Straße: Wie zu schwere LKW unsere Infrastruktur zerstören
Die Fachhochschule Dortmund hat ein neues System entwickelt, das das Ladegewicht von Lkw automatisch misst und dem Fahrer in Echtzeit auf das Smartphone übermittelt. Überladungen lassen sich so sofort erkennen – teure Bußgelder und Schäden an Straßen und Brücken können vermieden werden. Denn überladene 40 Tonner gelten als ein wesentlicher Faktor für marode Infrastruktur. Mit der neuen Technik könnten Verkehrswege künftig deutlich entlastet werden.
Astra-Bridge - unten bauen, oben fahren
Auch 2026 gibt es zahlreiche Großbaustellen auf Autobahnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – und damit das Risiko langer Staus. Die Schweiz setzt auf eine innovative Lösung: die mobile Astra Bridge. Sie führt den Verkehr erhöht über die Baustelle, sodass darunter gearbeitet werden kann. Das Konzept ermöglicht flüssigeren Verkehr, mehr Sicherheit und effizientere Bauabläufe.
Konferenz zur Konvention zum Schutz wandernder Tierarten
Auf der UN Artenschutzkonferenz in Campo Grande beschlossen die Vertragsstaaten, 40 weitere wandernde Tierarten – darunter Gepard, Schneeeule und mehrere Haiarten – unter strengeren internationalen Schutz zu stellen. Neue UN Daten zeigen, dass fast die Hälfte der geschützten Arten im Bestand zurückgeht und ein Viertel vom Aussterben bedroht ist. Durch strengere Schutzregeln und Maßnahmen gegen Übernutzung, Lebensraumverlust und Meeresverschmutzung soll dieser Rückgang gestoppt werden.