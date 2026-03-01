Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Macht mich das Wetter krank? | NANO Doku
Wissenschaftsjournalistin Lena Ganschow untersucht mit Hilfe einer neuartigen Sensorbox, welchen Einfluss das Wetter auf ihre Gesundheit hat.

Wissen

Doku: Macht mich das Wetter krank?

Für Erkrankungen, wie Migräne, sind die Zusammenhänge nicht endgültig geklärt – trotz Millionen Betroffener. Reporterin Lena Ganschow sucht nach Antworten: Welchen Einfluss hat das Wetter auf unsere Gesundheit?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.03.2026
18:15 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

Mehr als 40 Prozent der Todesfälle in Deutschland gehen aktuell auf Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen zurück. Allesamt Krankheiten, die im Zusammenhang mit dem Wetter stehen. Hitzewellen im Sommer und Kälteeinbrüche im Winter stellen schon gesunde Körper vor besondere Herausforderungen - für Menschen mit Vorerkrankungen wie Arteriosklerose, Bluthochdruck oder Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) können sie sogar lebensbedrohlich sein. Viele Betroffene gelten daher als besonders wetterempfindlich.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.