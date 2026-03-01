Wissen
Doku: Macht mich das Wetter krank?
Für Erkrankungen, wie Migräne, sind die Zusammenhänge nicht endgültig geklärt – trotz Millionen Betroffener. Reporterin Lena Ganschow sucht nach Antworten: Welchen Einfluss hat das Wetter auf unsere Gesundheit?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 27.03.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Mehr als 40 Prozent der Todesfälle in Deutschland gehen aktuell auf Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen zurück. Allesamt Krankheiten, die im Zusammenhang mit dem Wetter stehen. Hitzewellen im Sommer und Kälteeinbrüche im Winter stellen schon gesunde Körper vor besondere Herausforderungen - für Menschen mit Vorerkrankungen wie Arteriosklerose, Bluthochdruck oder Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) können sie sogar lebensbedrohlich sein. Viele Betroffene gelten daher als besonders wetterempfindlich.