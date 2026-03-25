Wissen
Klimaziele: Reicht das Klimapaket aus?
67 Maßnahmen hat die Bundesregierung beschlossen, um die Klimaziele noch zu erreichen. Darunter 2000 zusätzliche Windräder an Land und ein sozial gestaffeltes Förderprogramm für 800.000 Elektroautos.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 25.03.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Klimaziele: Reicht das neue Klimapaket aus?
Heute stellt die Bundesregierung ihr neues Klimaschutzprogramm vor, mit dem die nationalen Klimaziele erreicht werden sollen. Vorgesehen sind unter anderem der Bau von 2.000 zusätzlichen Windkraftanlagen an Land sowie ein neues, sozial gestaffeltes Förderprogramm für rund 800.000 Elektrofahrzeuge. Offen bleibt, ob die insgesamt 67 Maßnahmen ausreichen, um die gesteckten Ziele tatsächlich zu erreichen.
Mit Gastgespräch: Karen Pittel, Professorin für Volkswirtschaftslehre, Ludwig-Maximilians-Universität München
Antimaterie-Transport
Wie ist das Universum entstanden? Um diese grundlegende Frage zu klären, erforschen Physikerinnen und Physiker die Rolle der Antimaterie – ein Stoff, der beim Urknall entstand ist, aber auch am CERN in Genf künstlich erzeugt wird. Antimaterie ist extrem instabil und ließ sich bislang nicht über größere Strecken transportieren. Das hat sich nun geändert: Forschenden am CERN ist es erstmals gelungen, Antimaterie in einem LKW sicher zu bewegen – ein wichtiger Schritt für künftige Experimente.
Munich Space Summit: Sichere Satellitennavigation
Beim Munich Space Summit treffen sich in dieser Woche rund 800 internationale Raumfahrt-Expert*innen. Im Fokus stehen neue Wege, Raketen schneller, einfacher und kostengünstiger zu bauen, um damit Satelliten günstiger in den Orbit zu bringen. Ein zentrales Thema ist dabei die Satellitennavigation, die künftig vor allem sicherer werden soll.
Mit Gastgespräch: Josef Aschbacher, ESA-Generaldirektor
Wie alte Meister die Aufmerksamkeit lenken
Seit Jahrhunderten gehören Zeigegesten zur Bildsprache in der Malerei. Vor allem im 15. und 16. Jahrhundert nutzten Maler diese Gesten ganz bewusst, um den Blick der Betrachtenden zu lenken. Ob diese Gesten tatsächlich wirken, hat die Kunsthistorikerin Temenuzhka Dimova von der Universität Wien nun erstmals wissenschaftlich untersucht. Mit Eyetracking-Studien und Befragungen überprüfte sie, ob solche Fingerzeige zum Verständnis eines Kunstwerks beitragen – und für wen sie besonders hilfreich sind.