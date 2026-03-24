Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Iran Krise: Steuert die Welt auf eine Energiekrise zu? | NANO

Wissen

Steuert die Welt auf eine historische Energiekrise zu?

Schlimmer als die Ölkrisen der 70er? Die Straße von Hormus ist blockiert und die IEA zapft Notreserven an. Was, wenn die Lage eskaliert? Geht uns wirklich das Öl aus oder wird es am Ende "nur“ unbezahlbar?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 24.03.2031

Mehr

teaser nano

NANO

Mehr zum Thema

Symbolbild Umwelt

Umwelt, Energie & Klima

NANO Themen

Drohende Energiekrise

Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, warnt angesichts des Krieges im Iran vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Durch Ausfälle von rund elf Millionen Barrel Öl pro Tag übertrifft die aktuelle Lage sogar die Ölkrisen der 1970er-Jahre deutlich. Besonders kritisch wirkt sich die Blockade der Straße von Hormus aus – einer der wichtigsten Routen für den weltweiten Transport von Öl und Gas. Die Folge: steigende Preise und erhebliche Risiken für die globale Wirtschaft. Um gegenzusteuern, hat die IEA bereits große Mengen strategischer Ölreserven freigegeben. Doch Birol betont, dass nur internationale Zusammenarbeit die Situation nachhaltig entschärfen kann.

Mit Gastgespräch: Dr. Georg Zachmann / Experte für den Europäischen Energiemarkt und die Versorgungssicherheit, Brüssel

Mein Charisma trainieren

In dieser Folge der NANO Doku Webreihe „Mein Charisma trainieren – geht das wirklich?“ testet Moderatorin Jasmina Neudecker, ob sich Charisma tatsächlich trainieren lässt. An der Universität Sønderborg wird ihre Stimme analysiert – mit dem Ergebnis, dass akustisches Charisma, also Tonhöhe, Lautstärke und Sprechweise, gezielt verbessert werden kann. Durch Übungen wie bewusste Betonung, stärkere Stimmmodulation und Lautstärketraining steigert sie bereits nach kurzer Zeit ihre Wirkung. Das Fazit: Charisma ist nur zum Teil angeboren, lässt sich aber durch gezieltes Stimmtraining deutlich verbessern.

Jasmina Neudecker zeigt, wie du dich selbst perfekt in Szene setzt und anderen nicht auf den Leim gehst (Bild: Viermal dieselbe Frau nebeneinander in unterschiedlichen Posen)
Wissen -

Charisma: Gabe oder Gift?

Echter Zauber oder nur Show? Jasmina Neudecker verrät in drei Folgen, wie du deine eigene Ausstrahlung verbesserst und Aufschneider sofort durchschaust.

Sendungsbereich:
NANO Doku

Umweltfreundlichere Satelliten aus Holz

Beim Verglühen von Satelliten entstehen Aluminiumrückstände in der Atmosphäre, die Einfluss auf Wärme- und Strahlungsverhältnisse haben. Daher prüft die ESA nun, ob Holz als umweltfreundlichere Alternative geeignet ist. Erste Tests unter Weltraumbedingungen – darunter Vakuum, extreme Temperaturschwankungen und Erschütterungen beim Raketenstart – zeigen überraschend gute Ergebnisse: Das Material bleibt weitgehend unbeschädigt. Parallel wird das Holz weiter modifiziert, um es stabiler und widerstandsfähiger zu machen. Ziel ist ein speziell entwickeltes Holz, das als Strukturmaterial im Satellitenbau rund 50 Kilogramm Aluminium pro Satellit ersetzen kann.

Buckelwal am Timmendorfer Strand

Die Sorge um den vor Niendorf gestrandeten Buckelwal hält an. Auch am Morgen liegt das Tier weiterhin im flachen Wasser vor dem Timmendorfer Strand. Sein Zustand bleibt unverändert – der Wal atmet, gibt Geräusche von sich und hebt gelegentlich den Kopf. Seit Montagmittag versuchen Helfer vergeblich, den auf einer Sandbank festsitzenden Wal ins tiefere Wasser zu geleiten. Warum er in die Ostsee geraten ist, bleibt unklar – möglich sind Erschöpfung, Krankheit oder eine Verletzung.

Moderation: Eric Mayer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.