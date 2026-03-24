Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, warnt angesichts des Krieges im Iran vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Durch Ausfälle von rund elf Millionen Barrel Öl pro Tag übertrifft die aktuelle Lage sogar die Ölkrisen der 1970er-Jahre deutlich. Besonders kritisch wirkt sich die Blockade der Straße von Hormus aus – einer der wichtigsten Routen für den weltweiten Transport von Öl und Gas. Die Folge: steigende Preise und erhebliche Risiken für die globale Wirtschaft. Um gegenzusteuern, hat die IEA bereits große Mengen strategischer Ölreserven freigegeben. Doch Birol betont, dass nur internationale Zusammenarbeit die Situation nachhaltig entschärfen kann.