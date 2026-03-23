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  4. Steht das Verbrenner-Aus vor dem Aus? | NANO
Kein Verbrenner-Stopp ab 2030: Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. BMW und Mercedes-Benz dürfen auch nach 2030 Verbrenner verkaufen. (Im Bild: Im Hintergrund eine Autoschlange, davor ein gelbes Schild mit Aufschrift)

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Verbrenner-Aus vor dem Aus?

Der BGH hat die Klage der Deutschen Umwelthilfe abgewiesen: Ein Verkaufsstopp für BMW- und Mercedes-Verbrenner ab 2030 kann nicht erzwungen werden. Was bedeutet das für Klimaschutz, Industrie und die Verkehrswende?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
23.03.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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Verbrenner-Aus: Pro & Contra

Die EU-Kommission hat im Dezember vorgeschlagen, auch nach 2035 weiterhin Plug in Hybride und herkömmliche Verbrennungsmotoren zuzulassen. Zudem sollen Autohersteller den CO₂-Ausstoß ihrer Neuwagenflotte künftig nur noch um 90 Prozent im Vergleich zu 2021 senken müssen. Der Autoindustrie gehen diese Lockerungen jedoch nicht weit genug. Bis die Verhandlungen der EU Umweltminister abgeschlossen sind, dürfte es noch Monate dauern.

Mit Gastgespräch: Achim Kampker/Fakultät für Maschinenwesen, RWTH Aachen

Wenn die Gletscher schmelzen: Kampf um die Wasserversorgung

Weltweit schmelzen die Gletscher – auch in den Alpen. Auf der Zugspitze wurde der letzte Gletscherlift am nördlichen Schneeferner abgebaut, weil das Eis im Sommer rapide zurückgeht und kein Skibetrieb mehr möglich ist. Glaziologe Christoph Mayer warnt, dass die deutschen Gletscher innerhalb der nächsten zehn Jahre vollständig verschwinden könnten. Die Folgen reichen weit über den Tourismus hinaus: Instabile Berge und bedrohte Wasserversorgung. In Chile dienen künstliche Eispyramiden bereits als Wasserspeicher. Mayer betont, dass entschiedener Klimaschutz immerhin noch ein Drittel der Alpen-Gletscher retten könnte.

Städtisches Grün für den Klimaschutz

Wie viel Kohlendioxid binden Parks und Bäume in der Stadt? Forschende der Technischen Universität München haben ein hochaufgelöstes CO₂ Flussmodell entwickelt und ihre Ergebnisse Anfang März veröffentlicht. Demnach nehmen Münchens Stadtbäume im Sommer mehr CO₂ auf, als die Autos ausstoßen. Auch eine aktuelle Studie der Justus Liebig Universität Gießen zeigt: Die Bedeutung urbaner Grünflächen für den Klimaschutz wird häufig unterschätzt.

Strategische Ölreserve

Tief unter der Erde Nordfrieslands liegt unsere Energiesicherheit: Ein Großteil der strategischen Ölreserve, dazu Erdgas und Wasserstoff. 15 Millionen Tonnen Rohöl und 9,5 Millionen Tonnen fertige Mineralölerzeugnisse wie Benzin, Diesel, Heizöl und Kerosin. Eine gewaltige Menge, die in Krisenzeiten die Wirtschaft am Laufen halten soll. Doch wann sollte die Reserve freigegeben werden? Macht es Sinn damit den Benzinpreis zu stabilisieren - oder ist sie für "Systemrelevanteres" gedacht?

Das Ende einer Ära

Als die MIR vor 25 Jahren am 23. März 2001 beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühte und ihre Trümmer im Süd-Pazifik versanken, endete eine Ära russischer Raumfahrt: 15 Jahre zuvor hatte die Raumstation gezeigt, wie Menschen im All leben und forschen können. Fast 100 Kosmonauten und Astronautenbeherbergte die MIR und erlebte historische Momente wie das Andocken der US-Raumfähre Atlantis 1995

Moderation: Eric Mayer

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