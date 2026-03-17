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  4. Tödliche Algorithmen? KI-gestützte Angriffe auf den Iran | NANO

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KI im Iran-Krieg: Die unberechenbare Waffe

KI beschleunigt die Kriegsplanung im Iran massiv – mit fatalen Folgen durch veraltete Daten wie beim Angriff in Minab. Während Regeln fehlen, wächst die Sorge vor Kontrollverlust. ... ?????

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 17.03.2031

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Von KI bis Social Media

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Iran-Krieg: Wie KI die Kriegsplanung verändert

Der gemeinsame Angriff der USA und Israels auf Iran basiert erstmals maßgeblich auf KI‑gestützten Systemen, die riesige Datenmengen in kürzester Zeit analysieren und militärische Entscheidungen erheblich beschleunigen. Diese Automatisierung erhöht das Tempo und die Anzahl der Einsätze – birgt aber auch erhebliche Risiken: So führte veraltetes Datenmaterial zur fatalen Bombardierung einer Mädchenschule in Minab. Während Ethikerinnen vor einer zunehmend entmenschlichten Kriegsführung warnen, stocken internationale Bemühungen um verbindliche Regeln für autonome Waffensysteme – vor allem aufgrund des Widerstands der USA und Chinas.

Mit Gesprächsgast: Vanessa Vohs, Universität der Bundeswehr München

Dark Charisma - warum wir gefährlichen Menschen folgen

Unsere Presenterin Jasmina Neudecker testet im Berliner Forschungsbüro „eye square“, wie stark ihr Körper unbewusst auf eine charismatische Rede reagiert. Mithilfe von Mimik‑Tracking und Hautleitwertmessung zeigt die Analyse, wie unmittelbar Charisma Emotionen auslösen kann. Forschende wie John Antonakis und Hendrik Ohnesorge warnen vor dem manipulativen Potenzial des sogenannten „Dark Charisma“, das Menschen zu Entscheidungen verleiten kann, die ihnen selbst oder der Gesellschaft schaden. Beispiele aus Geschichte und Gegenwart verdeutlichen, wie gefährlich diese Form der Beeinflussung werden kann.

Jasmina Neudecker zeigt, wie du dich selbst perfekt in Szene setzt und anderen nicht auf den Leim gehst (Bild: Viermal dieselbe Frau nebeneinander in unterschiedlichen Posen)
Wissen -

Charisma: Gabe oder Gift?

Echter Zauber oder nur Show? Jasmina Neudecker verrät in drei Folgen, wie du deine eigene Ausstrahlung verbesserst und Aufschneider sofort durchschaust.

Sendungsbereich:
NANO Doku

Moderation: Yve Fehring

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