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KI im Iran-Krieg: Die unberechenbare Waffe
KI beschleunigt die Kriegsplanung im Iran massiv – mit fatalen Folgen durch veraltete Daten wie beim Angriff in Minab. Während Regeln fehlen, wächst die Sorge vor Kontrollverlust. ... ?????
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 17.03.2031
NANO Themen
Iran-Krieg: Wie KI die Kriegsplanung verändert
Der gemeinsame Angriff der USA und Israels auf Iran basiert erstmals maßgeblich auf KI‑gestützten Systemen, die riesige Datenmengen in kürzester Zeit analysieren und militärische Entscheidungen erheblich beschleunigen. Diese Automatisierung erhöht das Tempo und die Anzahl der Einsätze – birgt aber auch erhebliche Risiken: So führte veraltetes Datenmaterial zur fatalen Bombardierung einer Mädchenschule in Minab. Während Ethikerinnen vor einer zunehmend entmenschlichten Kriegsführung warnen, stocken internationale Bemühungen um verbindliche Regeln für autonome Waffensysteme – vor allem aufgrund des Widerstands der USA und Chinas.
Mit Gesprächsgast: Vanessa Vohs, Universität der Bundeswehr München
Dark Charisma - warum wir gefährlichen Menschen folgen
Unsere Presenterin Jasmina Neudecker testet im Berliner Forschungsbüro „eye square“, wie stark ihr Körper unbewusst auf eine charismatische Rede reagiert. Mithilfe von Mimik‑Tracking und Hautleitwertmessung zeigt die Analyse, wie unmittelbar Charisma Emotionen auslösen kann. Forschende wie John Antonakis und Hendrik Ohnesorge warnen vor dem manipulativen Potenzial des sogenannten „Dark Charisma“, das Menschen zu Entscheidungen verleiten kann, die ihnen selbst oder der Gesellschaft schaden. Beispiele aus Geschichte und Gegenwart verdeutlichen, wie gefährlich diese Form der Beeinflussung werden kann.