Wissen
Bandscheibenvorfall: Wann eine OP wirklich nötig ist
Plötzlich sticht es im Rücken, und der Schmerz zieht ins Bein. In 90 % der Fälle lindern Bewegung und Physio die Beschwerden – ganz ohne Skalpell. Doch bei welchen neurologischen Ausfällen wird Abwarten kritisch?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 16.03.2031
NANO Themen
Bandscheibenvorfall - Wann muss operiert werden?
Ein Bandscheibenvorfall kann jeden treffen – selbst Menschen, die beruflich anderen beim Gesundbleiben helfen. Der Beitrag begleitet zwei Patientinnen mit sehr unterschiedlichen Verläufen: Während sich bei der einen Patientin der Vorfall durch konsequente konservative Therapie vollständig zurückbildet, bleiben bei der anderen trotz monatelanger Behandlung starke Beschwerden bestehen. Erst eine mikrochirurgische Operation bringt schließlich die ersehnte Erleichterung. Der Beitrag zeigt, welche Behandlungsmöglichkeiten bei welchen Symptomen sinnvoll sind und wie individuell der Weg zur Genesung sein kann.
Aktiv gegen Rückenschmerzen
Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer eins – oftmals ohne ernste Ursache. Expertinnen und Experten empfehlen daher vor allem eines: Bewegung. Werden Auslöser wie Fehlhaltungen oder Bewegungsmangel gezielt durch Training angegangen, lassen sich Rückenbeschwerden häufig deutlich reduzieren oder sogar vollständig vermeiden. Der Beitrag macht deutlich, wie aktive Therapieformen nicht nur vorbeugen, sondern auch chronische Schmerzen spürbar lindern können.
Klimabilanz 2025: Wo Deutschland seine Ziele verfehlt
Das Umweltbundesamt legt sein neues Gutachten zur Klimabilanz 2025 vor und untersucht, ob Deutschland seine Emissionsziele erreicht. Bereits 2024 gingen die Treibhausgasemissionen um 3,4 Prozent zurück – doch die Bereiche tragen unterschiedlich dazu bei: Die Energiewirtschaft hat deutlich Fortschritte erzielt, während Verkehr und Gebäudesektor klar hinter ihren Vorgaben zurückbleiben. Umweltverbände kritisieren seit Langem diese Schieflage sowie mangelnde Planungssicherheit für eine klimaneutrale Umstellung. Das Gutachten zeigt: Ohne einen schnelleren Ausbau von E‑Mobilität und klimafreundlichen Heizsystemen geraten langfristige Klimaziele in Gefahr.
Mit Gesprächsgast: Volker Quaschning, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Riesenhöhle entdeckt: Ennepetals neue Unterwelt
In Ennepetal entdecken Höhlenforscher eine bislang völlig unbekannte Riesenhöhle – verborgen unter einem ehemaligen Tennisplatz. Das Team des Arbeitskreises Kluterthöhle dringt schrittweise in ein unterirdisches Labyrinth vor, das bereits über 700 vermessene Meter umfasst und weiter wächst. Die Expedition führt durch enge Schächte in einen etwa 100 Meter langen Raum mit beeindruckenden Tropfsteinen, Fossilien und sogar Resten eines uralten Korallenriffs. Die Forschenden vermuten inzwischen, dass die neue Höhle mit weiteren Systemen im Berg verbunden sein könnte.