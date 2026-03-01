Hauptnavigation

Toxische Männlichkeit - Woher kommt die Wut auf Frauen / Im Gespräch über toxische Männlichkeit: Tara-Louise Wittwer und Anil Altintas

Wissen

Doku: Toxische Männlichkeit - Woher kommt die Wut auf Frauen?

Gewalt gegen Frauen ist ein riesiges Problem in Deutschland – das zeigen Studien: 40 Prozent aller Frauen werden Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt – die Zahlen steigen.

Sendetermin
13.03.2026
18:15 - 19:00 Uhr

NANO

Ein Großteil der Gewalttaten geschieht durch Partner oder Ex-Partner. Der Autor und Journalist Anıl Altıntaş will den Ursachen auf den Grund gehen. Er spricht mit Tätern, trifft Opfer und befragt Experten aus Wissenschaft, Forschung und Prävention.

Gemeinsam suchen sie nach Antworten auf eine zentrale Fragen: Was bringt Männer dazu, gewalttätig gegenüber Frauen zu werden? Einfach zuzuschlagen? Und: Beginnt Gewalt nicht bereits viel früher? Bei Sprüchen und Demütigungen? Welche Rolle spielen dabei traditionelle Geschlechterbilder und die viel zitierte "Krise der Männlichkeit"?

