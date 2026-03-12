Es kommt nur selten vor, dass Forschende selbst die Politik dazu auffordern, ihrem wissenschaftlichen Bereich Grenzen zu setzen. Genau das geschah im Zusammenhang mit den sogenannten Spiegel‑Bakterien: Organismen, die noch gar nicht existieren – und nach Ansicht der Wissenschaft auch nicht entstehen sollten. Um zu verstehen, warum diese hypothetischen Mikroben als potenziell gefährlich gelten, führt der Beitrag in die Welt der synthetischen Biologie. Dieser Forschungszweig bietet enorme Möglichkeiten, wirft aber ebenso grundlegende Fragen nach Verantwortung, Sicherheit und Regulierung auf.