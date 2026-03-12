Hauptnavigation

Spiegel-Biologie: Genial oder unkontrollierbares Risiko?

Ein Molekül, zwei Wirkungen: Contergan machte dies dramatisch sichtbar. Heute baut die Forschung spiegelverkehrte Bausteine nach. Könnten daraus Spiegel-Bakterien entstehen, die vielleicht niemand stoppen kann?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 12.03.2031

NANO

NANO Themen

Bakterien aus dem Labor - muss man der Forschung Grenzen setzen?

Es kommt nur selten vor, dass Forschende selbst die Politik dazu auffordern, ihrem wissenschaftlichen Bereich Grenzen zu setzen. Genau das geschah im Zusammenhang mit den sogenannten Spiegel‑Bakterien: Organismen, die noch gar nicht existieren – und nach Ansicht der Wissenschaft auch nicht entstehen sollten. Um zu verstehen, warum diese hypothetischen Mikroben als potenziell gefährlich gelten, führt der Beitrag in die Welt der synthetischen Biologie. Dieser Forschungszweig bietet enorme Möglichkeiten, wirft aber ebenso grundlegende Fragen nach Verantwortung, Sicherheit und Regulierung auf.

Charisma im Test - wie sich Ausstrahlung messen lässt

Charisma beeinflusst Karrierewege, politische Wirkung und soziale Wahrnehmung. Doch wie entsteht Ausstrahlung – und kann man sie messen oder sogar trainieren? Moderatorin Jasmina Neudecker erkundet diese Fragen gemeinsam mit Expertinnen und Experten in Experimenten und Gesprächen. Sie trifft Persönlichkeiten und wagt einen Selbstversuch: Lässt sich Charisma spürbar steigern? Wir zeigen, wie psychologische Muster und nonverbale Signale die persönliche Wirkung prägen.

Wasserbüffel

Wiedervernässte Moore gelten als zentrale Bausteine für erfolgreichen Klimaschutz, stellen die Landwirtschaft jedoch vor große Herausforderungen. Forschende untersuchen deshalb, welche Bewirtschaftungsformen auf dauerhaft nassen Flächen praktikabel sind. Erste Projekte zeigen: Robuste Tierrassen wie Wasserbüffel und speziell angepasste Weidekonzepte können nachhaltige Lösungen ermöglichen. Messungen bestätigen, dass diese Ansätze Treibhausgasemissionen reduzieren und gleichzeitig neue Perspektiven für eine klimafreundliche Landwirtschaft eröffnen.

Moderation: Ingolf Baur

