Freiwilliger Wehrdienst – die Lösung?

Viele 18-Jährige in Deutschland erhalten derzeit Post von der Bundeswehr mit Fragen zu Bildung, Fitness und der generellen Bereitschaft zum Dienst – für einige überraschend, für andere längst erwartet. Die jungen Männer sind verpflichtet, den Fragebogen auszufüllen, Frauen können ihn beantworten. Während Zehntausende aus Sorge vor einem möglichen Pflichtwehrdienst protestieren, plant die Bundesregierung eine deutliche personelle Aufstockung der Bundeswehr – zunächst auf freiwilliger Basis. Fachleute bezweifeln jedoch, dass die Ziele ohne verpflichtende Elemente erreichbar sind. Gleichzeitig wirbt die Truppe mit finanziellen und beruflichen Vorteilen. Junge Menschen müssen damit zwischen Karriereperspektiven, Gewissensfragen und Verantwortung abwägen.