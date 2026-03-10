Wissen
Freiwilliger Wehrdienst - die Lösung?
Februar 2022: Die russische Armee greift die Ukraine an – und bedroht damit ganz Europa. Seitdem wird debattiert, wie die Bundeswehr zu einer verteidigungsfähigen Armee umgebaut werden kann.
- Deutschland 2025
- 10.03.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Viele 18-Jährige in Deutschland erhalten derzeit Post von der Bundeswehr mit Fragen zu Bildung, Fitness und der generellen Bereitschaft zum Dienst – für einige überraschend, für andere längst erwartet. Die jungen Männer sind verpflichtet, den Fragebogen auszufüllen, Frauen können ihn beantworten. Während Zehntausende aus Sorge vor einem möglichen Pflichtwehrdienst protestieren, plant die Bundesregierung eine deutliche personelle Aufstockung der Bundeswehr – zunächst auf freiwilliger Basis. Fachleute bezweifeln jedoch, dass die Ziele ohne verpflichtende Elemente erreichbar sind. Gleichzeitig wirbt die Truppe mit finanziellen und beruflichen Vorteilen. Junge Menschen müssen damit zwischen Karriereperspektiven, Gewissensfragen und Verantwortung abwägen.
Mit Gesprächsgast: Hendrik Hegemann, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Hamburg
Zukunftsvision: Atomkraft auf dem Mond
Die NASA plant, bis 2030 einen Kernreaktor auf dem Mond in Betrieb zu nehmen, um Mondmissionen dauerhaft und unabhängig von Sonnenlicht mit Energie zu versorgen. Forschende der TU München entwickeln parallel Konzepte, wie ein solcher Reaktor unter den extremen Bedingungen des Mondes sicher und zuverlässig funktionieren kann. Diese Entwicklungen gelten als zentrales Element für zukünftige Langzeitmissionen auf Mond und Mars.
Weltraum-Stau: Wie eine Tankstelle Satelliten retten soll
Der Erdorbit wird zunehmend zur Gefahrenzone: Rund eine Million Trümmerteile größer als ein Zentimeter umkreisen bereits den Planeten – mit stark steigender Tendenz. Die europäische Weltraumagentur ESA will gegensteuern und arbeitet an einer futuristisch klingenden Lösung: einer Tankstelle im All. Entwickelt wird das Projekt unter anderem gemeinsam mit Weltraumingenieurinnen und -ingenieuren der FH Wiener Neustadt.
Straßenlaternen: Smarte Beleuchtung spart Energie
Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Graubünden zeigt, wie Straßenlaternen künftig nicht nur Energie sparen, sondern auch den Verkehr effizienter steuern können. Neue Sensorik ermöglicht es den Lampen, zu erkennen, ob sich etwas bewegt – und sogar, was sich bewegt. Dadurch kann die Beleuchtung präzise reagieren und bedarfsorientiert eingesetzt werden.
Berliner Spatzenretter stärken Artenschutz
Die Initiative Berliner Spatzenretter engagiert sich gemeinsam mit Lehrkräften und Grundschulkindern für den Schutz des Spatzenbestands in der Hauptstadt. Schulgelände eignen sich als Lebensräume für die Vögel, die Schülerinnen und Schüler erleben zudem praxisnahe Naturbildung direkt vor Ort. Unterstützt von der Deut-schen Wildtierstiftung und der Stiftung Naturschutz beraten die Gründerinnen Claudia Wegworth und Antonia Coenen inzwischen auch Institutionen dabei, Gebäude vogelfreundlich umzurüsten.