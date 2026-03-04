Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Debatte um Heizungsgesetz: Kehrt die Gasheizung zurück? | NANO

Wissen

Heizungsgesetz-Debatte: Die riskante Wette auf grünes Gas

Die Reform ist noch in Arbeit, doch die Richtung steht: Weniger Druck bei der Wärmepumpe, mehr Spielraum für Gas. Doch die nötige Biogas-Quote stößt an physikalische Grenzen. Reicht das grüne Gas für Millionen Heizungen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 04.03.2031

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

Gebäudemodernisierungsgesetz: Wärmepumpe versus Gasheizung

Die Bundesregierung plant das Gebäudeenergiegesetz (GEG), vielen als „Heizungsgesetz“ bekannt, zu ändern. Gas- und Ölheizungen sind wieder im Rennen. Was bedeutet das für die vieldiskutierte Wärmepumpe? Wir begleiten einen Heizungsbauer, der zuletzt viele Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt hat. Doch nun seien viele seiner Kunden verunsichert. Energieexperte Volker Quaschning warnt, dass mehr Gasheizungen die Klimaziele gefährden.

Mit Gesprächsgast: Sibylle Braungardt, Leiterin Wärmewende & Effizienz Öko-Institut

Biomethan am Limit: Was die neue Quote bedeutet

Wer eine Gasheizung besitzt, soll schrittweise mehr erneuerbare Gase einsetzen – so sieht es der Vorschlag für das Gebäudemodernisierungsgesetz vor. Ab 2029 soll der Anteil von Biomethan oder Wasserstoff auf zehn Prozent steigen und später weiter wachsen. Doch um diese zusätzlichen Mengen bereit zu stellen, wären mehr Bioabfälle oder zusätzliche Anbauflächen nötig – beides stößt an natürliche Grenzen. Die Denkfabrik Agora Energiewende hält eine großflächige Umsetzung der Pläne daher für unrealistisch. Zudem könnte sie besonders Mieterinnen und Mieter besonders belasten.

Mit Gesprächsgast: Sibylle Braungardt, Leiterin Wärmewende & Effizienz Öko-Institut

Wenn das Netz „mitdenkt“: Neues vom Mobile World Congress 2026

Künstliche Intelligenz ist auf Smartphones und in Mobilfunknetzen längst integraler Bestandteil der gesamten Infrastruktur. KI kann Telefonate in Echtzeit übersetzen, Empfehlungen abgeben oder große Infrastrukturen wie Flughäfen überwachen. Immer mehr Entscheidungen – vom Energiemanagement im Netz bis zur Auswahl von Inhalten auf dem Endgerät – werden automatisiert von lernenden Systemen getroffen. Wir zeigen, welche Möglichkeiten sich eröffnen und an welchen Stellen Kontrolle, Transparenz und Datensouveränität neu verhandelt werden müssen.

Moderation: Gregor Steinbrenner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.