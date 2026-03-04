Wer eine Gasheizung besitzt, soll schrittweise mehr erneuerbare Gase einsetzen – so sieht es der Vorschlag für das Gebäudemodernisierungsgesetz vor. Ab 2029 soll der Anteil von Biomethan oder Wasserstoff auf zehn Prozent steigen und später weiter wachsen. Doch um diese zusätzlichen Mengen bereit zu stellen, wären mehr Bioabfälle oder zusätzliche Anbauflächen nötig – beides stößt an natürliche Grenzen. Die Denkfabrik Agora Energiewende hält eine großflächige Umsetzung der Pläne daher für unrealistisch. Zudem könnte sie besonders Mieterinnen und Mieter besonders belasten.