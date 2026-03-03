Hauptnavigation

Reicht Auswildern gegen das Artensterben noch aus?

150 Arten sterben jeden Tag. Auswilderungen von Wisent oder Zebrahai machen Hoffnung, doch die Freiheit ist trügerisch: Ohne intakte Lebensräume ist das Aussetzen der Tiere wirkungslos. Was bringt den Artenschutz wirklich voran?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 03.03.2031

Zurück in die Wildnis – können Auswilderungen Arten retten?

Auswilderungsprojekte bringen weltweit bedrohte Tierarten zurück in ihre natürlichen Lebensräume – vom Ozean bis zur Savanne. Doch ihr Erfolg hängt stark vom Zustand der jeweiligen Ökosysteme ab. Forschende betonen, dass Auswilderungen wertvolle Impulsgeber sind, ihre langfristige Wirkung jedoch nur dann voll entfalten, wenn auch die natürlichen Lebensräume stabil bleiben.

Überlebenskampf im Amazonas – was steigende Temperaturen für Reptilien bedeuten

Reptilien sind als wechselwarme Tiere besonders anfällig für steigende Temperaturen. Hitze beeinflusst Kreislauf, Ernährung und Fortpflanzung. Sie kann sogar das Geschlechterverhältnis verändern, denn bei höheren Temperaturen schlüpfen mehr Männchen. Ein Forschungsteam untersucht, wie gut sich die Reptilien des Amazonas anpassen können – und welche Faktoren über ihre Überlebenschancen entscheiden.

Unterschätzte Wut - wie Frauen kontern

Wut wird gesellschaftlich unterschiedlich bewertet – oft gilt sie als „männlich“, während wütende Frauen schnell als hysterisch gelten. Doch weibliche Wut kann kraftvoll, verbindend und ermächtigend wirken. Influencerin Tara‑Louise Wittwer setzt sich online gegen Frauenverachtung ein, während Seenotretterin Eliora ihre Wut in aktivistische Arbeit kanalisiert. Der Beitrag zeigt, wie wirksam weibliche Wut sein kann, wenn sie bewusst eingesetzt wird.

Kraft der Wut

Stressfaktor oder Veränderungsmotor? Wut ist eine starke emotionale Reaktion, die destruktiv sein kann, aber auch als treibende Kraft genutzt werden kann, um Ziele zu erreichen.

Wie funktioniert Impfen – und ist es schädlich?

Die neueste Befragung des Robert-Koch-Institut zeigt: Die Mehrheit der Deutschen vertraut Impfungen, doch weiterhin kursieren längst widerlegte Impfmythen. Wir schauen uns die Entwicklung der Impfung an, die heute zu den wirksamsten medizinischen Maßnahmen zählt: Vom Einsatz alter Pockensekrete bis zu modernen Impfstofftechnologien. Ein vermeintlicher Zusammenhang mit Autismus ist wissenschaftlich widerlegt.

Moderation: Gregor Steinbrenner

