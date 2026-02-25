Wissen
Pharma-Macht China: Wie Peking den Westen abhängt
Chinas Biotech-Boom setzt Pharmariesen unter Druck: Antibiotika kommen längst aus China, jetzt folgt die Krebsmedizin – schneller und günstiger. Erste MIttel sind bereits zugelassen. Verliert Europa den Anschluss?
- Deutschland 2025
- D / CH / A
- bis 24.02.2031
Chinas Aufstieg zur Pharma-Großmacht
China baut mit massiver staatlicher Förderung und einer großen Zahl hochqualifizierter Fachkräfte seine Rolle als globale Pharma Großmacht rasant aus. Unternehmen wie CARsgen entwickeln innovative Krebsmedikamente; inzwischen finden 39 % aller weltweiten Krebsstudien in China statt. Der Anteil chinesischer pharmazeutischer Innovationen ist in den vergangenen Jahren von 8 % auf 30 % gestiegen. Während im Westen strenge Zulassungsverfahren den Fortschritt häufig bremsen und Konzerne wie Novartis oder Roche daher lieber Lizenzen übernehmen, erwartet die Branche in China schon bald echte Neuentwicklungen.
Kryoablation bei Nierentumoren
Eis gegen Krebs: Die Kryotherapie bietet eine minimal invasive Alternative zur klassischen Tumoroperation – besonders für ältere oder geschwächte Patientinnen und Patienten, für die große Eingriffe und lange Vollnarkosen ein Risiko darstellen. Mithilfe von flüssigem Stickstoff oder Argongas werden Tumore und Metastasen präzise auf minus 40 bis minus 80 °C heruntergekühlt und damit gezielt zerstört. NANO begleitet ein Ärzteteam am Klinikum Deggendorf und lässt sich die Methode Schritt für Schritt erklären.
Lithiumrecycling in Europas größter Anlage
Lithium ist ein Schlüsselrohstoff für E Mobilität und moderne Energiespeicher. Im Krefelder Hafen steht Europas größte und modernste Anlage zur Rückgewinnung von Lithium aus Altbatterien. Hier werden jährlich rund vier Millionen Kilogramm Lithium Ionen Akkus von Hand sortiert, thermisch gereinigt und anschließend in einem speziell entwickelten, umweltschonenden Verfahren aufbereitet. Das Ergebnis: reines Lithiumcarbonat, das erneut in Batterieproduktion eingesetzt werden kann.
Besserer Kunststoff - Start up entwickelt nachhaltige Verpackungen
Ganz ohne Plastik geht es kaum – doch Mikroplastik bleibt in der Umwelt jahrhundertelang bestehen und gefährdet Ökosysteme weltweit. Ein Leipziger Start up setzt genau hier an: Chemiker und Mitgründer Manuel Häußler hat ein neuartiges Polymer entwickelt, das eine gezielt eingebaute „Bruchstelle“ aus Sauerstoffatomen enthält. Dadurch lässt sich der Kunststoff später leichter aufspalten – entweder durch spezielle Bakterien oder im Recyclingprozess. So entsteht ein Material, das einer echten Kreislaufwirtschaft deutlich näherkommt.
Galapagos: Riesenschildkröten sind zurück
Auf der Galápagosinsel Floreana wurden erstmals seit 150 Jahren wieder junge Riesenschildkröten ausgewildert: 158 Tiere, deren Erbgut zu 40 bis 80 % auf die ausgestorbene Art Chelonoidis niger niger zurückgeht. Grundlage ist ein jahrzehntelanges Zuchtprogramm des Galápagos Nationalparks. Insgesamt sollen rund 700 Schildkröten angesiedelt werden, um die historische Population möglichst originalgetreu wiederherzustellen – trotz der nach wie vor bestehenden Bedrohung durch eingeschleppte Arten.