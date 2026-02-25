Wissen
Krieg in der Ukraine: KI und Drohnen übernehmen das Gefecht
Vier Jahre nach Russlands Angriff prägen KI-gestützte Drohnen den Krieg in der Ukraine. Algorithmen erkennen Ziele, liefern Echtzeitdaten und koordinieren Einsätze. Wer behält am Ende die Kontrolle über das Schlachtfeld?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.02.2031
NANO Themen
Vier Jahre Ukraine‑Krieg: Wie KI das Schlachtfeld verändert
Moderne Kriegsführung befindet sich im radikalen Wandel: Statt klassischer Panzer prägen heute Drohnen und zunehmend KI‑gestützte Systeme das militärische Geschehen – mit teils verheerenden Auswirkungen, wie der Krieg in der Ukraine deutlich zeigt. Start‑ups entwickeln deshalb automatisierte Abwehrtechnologien, die feindliche Drohnen erkennen und neutralisieren, da traditionelle Verteidigungsstrategien häufig nicht mehr ausreichen.
Mit Gesprächsgast: Gary S. Schaal, Politikwissenschaftler, Universität der Bundeswehr Hamburg
Frühlingsboten im Anflug: Die Zugvögel kehren zurück
Mit den ersten wärmeren Tagen steigt die Aktivität der Zugvögel deutlich an. Messdaten der Schweizerischen Vogelwarte zeigen, dass ihr Radar seit mehreren Nächten starke Zunahmen an Flugbewegungen verzeichnet. Besonders jetzt im Vorfrühling lassen sich vermehrt seltene Arten beobachten – ein Highlight für Vogelbeobachter wie Jonas Landolt im Neeracherried. Zu den frühesten Rückkehrern zählen Kiebitze, Stare und Singdrosseln. Ihre Ankunft macht unmissverständlich klar: Der Frühling steht vor der Tür.
Zu viel Wut - Runterkommen statt Ausrasten
Belastungen verstärken. Um frühzeitig gegenzusteuern, setzt das „Faustlos“-Projekt bereits bei Grundschülerinnen und ‑schülern an und vermittelt Strategien, um eskalierende Emotionen besser zu kontrollieren. Auch therapeutische Angebote und Sport können helfen, Wut zu regulieren. Besonders wirksam zeigen sich dabei achtsamkeitsbasierte Methoden wie Yoga und Meditation.