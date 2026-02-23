Ostsee: Wo ist all das Wasser hin?

Stammzellen können sich in unterschiedlichste Körperzellen verwandeln und sind daher zentral für medizinische Reparaturprozesse, zum Beispiel nach Krebserkrankungen oder Herzinfarkten. Eine neue Methode könnte diese Behandlungen künftig vereinfachen: Winzige Nanoroboter üben gezielten Druck auf Stammzellen aus und regen sie dadurch dazu an, sich in Knochenzellen zu verwandeln. Wir haben die Methode im Labor begleitet. Proteine und unser Tastsinn Proteine übernehmen im Körper essenzielle Aufgaben: Sie bekämpfen Krankheitserreger, transportieren Sauerstoff und regulieren das Zellwachstum. Die Forschung entdeckt jedoch ständig neue Funktionen – etwa beim menschlichen Tastsinn. Sogenannte Piezo Proteine, die in den Zellen der oberen Hautschicht sitzen, reagieren auf Druck und Dehnung und ermöglichen so, dass wir Berührungen wahrnehmen.