Wissen
Ostsee: Wo ist all das Wasser hin?
Wochenlange Ostwinde haben das Ostseewasser nach Westen gedrückt. Es ist in die Nordsee geflossen – so stark wie seit 140 Jahren nicht mehr. Nun fehlen der Ostsee 275 km³ Wasser. Was passiert da?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 23.02.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Ostsee: Wo ist all das Wasser hin?
Wochenlang anhaltende Ostwinde haben das Wasser der Ostsee so stark nach Westen gedrückt wie seit 140 Jahren nicht mehr. Entlang der Küsten Mecklenburg‑Vorpommerns liegen die Pegel teils bis zu 67 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Trotz der extremen Situation birgt der Niedrigwasserstand auch Chancen: Er begünstigt große Salzwassereinströmungen aus der Nordsee, die lebenswichtigen Sauerstoff in die Tiefen der Ostsee transportieren.
Mit Gesprächsgast: Michael Naumann, Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)
Was tun, wenn die Landebahn zu kurz ist?
Wie stoppt man ein Flugzeug, wenn die Landebahn zu kurz ist? Rückenwind oder Fehleinschätzungen beim Anflug führen immer wieder zu riskanten Situationen – besonders an Flughäfen mit kurzen Pisten wie Madeira. Ein innovatives System bietet nun eine Lösung: Engineered Materials Arresting System, kurz EMAS. Es ist bereits an 70 amerikanischen Flughäfen im Einsatz und bringt Maschinen zuverlässig zum Stehen, oft sogar ohne große Schäden. In Deutschland ist derzeit nur der Flughafen Saarbrücken damit ausgestattet.
Wie Nanoroboter aus Stammzellen Knochenzellen formen
Stammzellen können sich in unterschiedlichste Körperzellen verwandeln und sind daher zentral für medizinische Reparaturprozesse, zum Beispiel nach Krebserkrankungen oder Herzinfarkten. Eine neue Methode könnte diese Behandlungen künftig vereinfachen: Winzige Nanoroboter üben gezielten Druck auf Stammzellen aus und regen sie dadurch dazu an, sich in Knochenzellen zu verwandeln. Wir haben die Methode im Labor begleitet. Proteine und unser Tastsinn Proteine übernehmen im Körper essenzielle Aufgaben: Sie bekämpfen Krankheitserreger, transportieren Sauerstoff und regulieren das Zellwachstum. Die Forschung entdeckt jedoch ständig neue Funktionen – etwa beim menschlichen Tastsinn. Sogenannte Piezo Proteine, die in den Zellen der oberen Hautschicht sitzen, reagieren auf Druck und Dehnung und ermöglichen so, dass wir Berührungen wahrnehmen.
Bulgarien: Ein Physik-Lehrer macht aus Schülern Genies
Teodosi Teodosiew gilt als einer der erfolgreichsten Physik-Lehrer der Welt. Zahlreiche seiner Schülerinnen und Schüler haben internationale Physik-Olympiaden gewonnen. Dabei unterrichtet er die Talente ehrenamtlich in einer leerstehenden Schule – in einem der ärmsten Länder Europas. Für viele wird seine Förderung zum Sprungbrett in die internationale Spitzenforschung.