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Doku: Depression - Wie kommt man wieder raus?
Mental Health boomt auf Social Media, doch real bleibt die Scham oft riesig. Warum fällt es uns trotz prominenter Vorbilder so schwer, über unsere eigene Depression zu sprechen? Wir zeigen Wege aus der Krankheit.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 19.02.2027
Das Wissen um die Erkrankung ist gering
Dabei ist schätzungsweise jeder fünfte bis sechste Erwachsene einmal in seinem Leben von dieser Krankheit betroffen. Wissenschaftsjournalist Frank Seibert trifft Betroffene, Therapeuten, Ärzte und Forschende und fragt nach: Wie gut lässt sich eine Depression erkennen, diagnostizieren und behandeln? Und wie kann es gelingen, da wieder herauszukommen? Wer kann dabei helfen?
Sind KI und Chatbots bereits so weit, dass sie Therapien ersetzen können?
Die Erkrankung selbst ist hoch individuell und komplex. Diagnosen können fehlerhaft sein, und oft überlappen sich die Symptome, wie etwa bei einer Depression und einer Angststörung. Forschende suchen deshalb nach eindeutigen Hinweisen, mit denen sie eine Depression nachweisen können.
Gibt es Auffälligkeiten in den Genen, in der Hirnaktivität oder im Hormonsystem?
Was bislang bekannt ist: Depressionen können häufiger auftreten, wenn bestimmte entzündliche Prozesse im Körper auftreten, wie bei Bluthochdruck oder Diabetes. Wer davon betroffen ist, könnte künftig individueller und präziser behandelt werden. Das Ziel der Forschung: eine individuelle und passgenaue Diagnose und Therapie.