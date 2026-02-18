Vor 30 Jahren trat Schachweltmeister Garri Kasparow in Philadelphia gegen den IBM‑Supercomputer „Deep Blue“ an. Das Match fand im Februar 1996 statt und war der erste große Wettkampf zwischen einem amtierenden Weltmeister und einem speziell entwickelten Schachcomputer. Kasparow verlor die erste Partie, konnte sich jedoch im weiteren Verlauf durchsetzen und gewann das sechste und letzte Spiel. Damit entschied er das Match insgesamt mit 4:2 für sich. Schon damals löste der Wettkampf eine breite Diskussion darüber aus, wie schnell Computer menschliche Fähigkeiten erreichen oder übertreffen könnten – eine Debatte, die sich mit dem Rückspiel 1997, das Deep Blue gewann, weiter intensivierte.