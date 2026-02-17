Wissen
Strom im Überfluss, Netz am Limit - Erneuerbare verlieren Tempo
Wenn zu viel Ökostrom produziert wird, greift das Netz zur Notbremse. Die Entschädigungen für die Betreiber gehen in die Milliarden - finanziert über Strompreise. Das neue Netzpaket will diese Kosten drücken.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 17.02.2031
NANO Themen
Engstelle Stromnetz: Wenn Erneuerbare Energien den Anschluss verlieren
Im deutschen Stromnetz kommt es immer wieder zu Engpässen, sodass Wind- und Solaranlagen an guten Erzeugungstagen abgeregelt werden müssen – mit milliardenschweren Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber. Ein Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium sieht nun vor, besonders belastete Regionen als „kapazitätslimitiert“ auszuweisen und Entschädigungen für Neuanschlüsse dort weitgehend zu streichen, um Kosten zu senken und Netzentgelte zu entlasten. Branchenverbände und Opposition warnen jedoch, dass diese Maßnahmen Investitionen in erneuerbare Energien ausbremsen und den Ausbau der Energiewende gefährden könnten.
Mit Gesprächsgast: Claudia Kemfert, Energieökonomin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Von Schweden aus ins All: Warum die Wissenschaft den Weltraumbahnhof in Kiruna braucht
Es sind Europas Ohren in den Weltraum – weit oben im Norden, am Rande der Arktis empfangen sie hier im schwedischen Space Center Esrange bei Kiruna Daten vieler Satelliten, können sie von hier auch steuern. Für Europa ist Kiruna auch ein günstiger Ort, um Raketen an den Rande des Weltalls zu schießen – aktuell vor allem für Forschungszwecke. Etwa die Mission Mapheus. Es geht um Physik und Biologie unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit – Grundlagenforschung auch aber nicht nur für lange Weltraumreisen.
Fettleber - die stille Gefahr
Die Fettleber bleibt in Deutschland oft unentdeckt, weil das Organ lange kaum Beschwerden verursacht. Aus harmlosen Fetteinlagerungen können jedoch Entzündungen und eine gefährliche Fibrose entstehen, die das Risiko für Zirrhose und weitere schwere Erkrankungen erhöht. Neben einer konsequenten Lebensstiländerung steht seit Kurzem erstmals ein Medikament – Resmetirom – zur Verfügung, das Entzündungen und frühe Vernarbungen gezielt verringern kann. Damit eröffnet sich eine neue therapeutische Möglichkeit, bevor irreversible Leberschäden auftreten.
Vibrationstechnik bietet neues Konzerterlebnis für Gehörlose
Konzerte sind ein Erlebnis für alle Sinne. Für Personen mit Gehörproblemen konnten bisher Übersetzter die Musik etwas näherbringen. Nun soll die Musik auch hautnah erlebt werden können. Eine Vibrationsbühne, die in der Schweiz im Rahmen des Eurovision Song Contest in Basel entwickelt wurde, kommt jetzt erstmals auch bei Konzerten zum Einsatz und hilft gehörlosen die Musik zu spüren.