Es sind Europas Ohren in den Weltraum – weit oben im Norden, am Rande der Arktis empfangen sie hier im schwedischen Space Center Esrange bei Kiruna Daten vieler Satelliten, können sie von hier auch steuern. Für Europa ist Kiruna auch ein günstiger Ort, um Raketen an den Rande des Weltalls zu schießen – aktuell vor allem für Forschungszwecke. Etwa die Mission Mapheus. Es geht um Physik und Biologie unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit – Grundlagenforschung auch aber nicht nur für lange Weltraumreisen.