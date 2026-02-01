Hauptnavigation

Jeder fünfte bis sechste Erwachsene einmal in seinem Leben von dieser Krankheit betroffen. Wissenschaftsjournalist Frank Seibert trifft Betroffene(Bild: Person sitzt am Boden und stützt Kopf in die Hände)

Doku: Depression - Wie kommt man wieder raus?

Obwohl in den sozialen Medien die psychische Gesundheit "Mental Health" einen Hype erfährt und Prominente öffentlich über ihre Depression sprechen: Die Scham der Betroffenen ist immer noch groß.

20.02.2026
18:15 - 19:00 Uhr

Das Wissen um die Erkrankung ist gering

Dabei ist schätzungsweise jeder fünfte bis sechste Erwachsene einmal in seinem Leben von dieser Krankheit betroffen. Wissenschaftsjournalist Frank Seibert trifft Betroffene, Therapeuten, Ärzte und Forschende und fragt nach: Wie gut lässt sich eine Depression erkennen, diagnostizieren und behandeln? Und wie kann es gelingen, da wieder herauszukommen? Wer kann dabei helfen?

Sind KI und Chatbots bereits so weit, dass sie Therapien ersetzen können?

Die Erkrankung selbst ist hoch individuell und komplex. Diagnosen können fehlerhaft sein, und oft überlappen sich die Symptome, wie etwa bei einer Depression und einer Angststörung. Forschende suchen deshalb nach eindeutigen Hinweisen, mit denen sie eine Depression nachweisen können.

Gibt es Auffälligkeiten in den Genen, in der Hirnaktivität oder im Hormonsystem?

Was bislang bekannt ist: Depressionen können häufiger auftreten, wenn bestimmte entzündliche Prozesse im Körper auftreten, wie bei Bluthochdruck oder Diabetes. Wer davon betroffen ist, könnte künftig individueller und präziser behandelt werden. Das Ziel der Forschung: eine individuelle und passgenaue Diagnose und Therapie.

