Einem jungen Patienten mit einem Nierentumor und Metastasen geben die Ärzte nur noch wenige Monate zu leben. Er gilt als "austherapiert", heißt: nichts kann ihm mehr helfen. Seine Mutter gibt ihn aber noch nicht auf und wendet sich an das KITZ, das Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg. Dort entscheiden sie, dass der Junge für ein immuntherapeutisches Verfahren infrage kommt. Erstmals bei einem jungen Patienten mit solidem Tumor. Heute ist der junge Mann krebsfrei. Die herkömmliche Behandlung bei Kinder und Jugendlichen mit Tumor mit Bestrahlung und Chemotherapie hat große Nebenwirkungen und nicht selten Langzeitschäden. Durch das immuntherapeutische Verfahren kann der Tumor viel zielgenauer angegriffen werden. Eine große Hoffnung im künftigen Kampf gegen Krebs.