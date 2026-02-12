Im Hochsicherheitslabor der Universität Marburg analysieren Forschende das hochgefährliche Nipah-Virus, das nach neuen Fällen in Indien wieder in den Fokus rückt. Das Risiko nach einer Infektion zu sterben liegt bei bis zu 92 Prozent. Trotz seiner Gefährlichkeit warnen Expert*innen vor übertriebener Sorge: Das Virus wird hauptsächlich über Flughunde und Schweine übertragen. Mensch zu Mensch Übertragungen sind selten. Auch zeigen die Virenstämme keine gefährlichen Mutationen, die eine massenhafte Infektion wahrscheinlicher machen. Dennoch laufen intensive Untersuchungen zur Wirkungsweise des Virus im Körper sowie zur Entwicklung wirksamer Impfstoffe, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein.