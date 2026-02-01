Wissen
Doku: Mein Körper. Mein Gedächtnis
Unser Gedächtnis speichert ab, was wir erleben und lernen. Damit macht es uns auch zu dem, was wir sind. Die gespeicherten Erlebnisse und Gefühle, das bewahrte Wissen - all das verbindet uns mit uns selbst und mit unserer Vergangenheit.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.02.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Nicole Adam verliert mit Ende 40 durch mehrere Hirnschläge ihre Erinnerungen. Entschlossen kämpft sie darum, ihr Gedächtnis wieder zurückzugewinnen - mit Ergotherapie und mit einer VR-Brille. Auf ihrem Genesungsweg stellt sie sich auch die Frage: Wer bin ich, wenn ich nicht weiß, wie ich einmal war? Ihre Geschichte zeigt, wie verletzlich unser Gedächtnis ist - und gleichzeitig wie anpassungsfähig.
Gedächtnis trainieren
Für die Schauspielerin Henriette Hölzel wiederum ist es Alltag, große Textmengen für ihre Rollen am Dresdner Staatsschauspiel zu lernen. Acht verschiedene hat sie gleichzeitig parat. Sie verrät, wie sie es schafft, komplexe Dialoge im Kopf zu behalten. Auch Johannes Mallow, der mehrfache deutsche Meister und zweifache Weltmeister im Gedächtnissport, erklärt, wie man sich verschiedene Dinge besser merken kann. Mit Methoden wie dem "Gedankenpalast" zeigt er im Magdeburger Dom, wie er sich seine Termine so einprägt, dass er sie nicht mehr vergisst.
Nicht nur Training hält unser Gedächtnis fit
Auch das Vergessen ist wichtig, um das Gedächtnis gesund zu halten. Der Neurowissenschaftler Andreas Papassotiropoulos erklärt, dass Vergessen ein aktiver Prozess ist, der uns hilft, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Um dem Gedächtnis etwas Gutes zu tun, empfiehlt er Schlaf und Bewegung sowie Kunst und Kultur. Die Heidelberger Neurobiologin Prof. Hannah Monyer, ärztliche Direktorin an der Universität Heidelberg, macht deutlich, dass unsere Erinnerungen nicht nur unsere Vergangenheit geprägt haben, sondern auch unsere Zukunft formen: Was wir uns heute merken, beeinflusst, wer wir morgen sein werden.
Die Doku begleitet Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit dem Thema "Gedächtnis" verbunden sind, erzählt Geschichten vom Lernen und Vergessen, präsentiert spannende Forschungsergebnisse und vermittelt, wie wir unser Gedächtnis stärken können, damit es uns ein Leben lang begleitet.