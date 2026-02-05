Hauptnavigation

Olympia-Boost: Hightech beschert Snowboardern Höhenflüge

KI, Drucksensoren und Landing Bags: Deutschlands Snowboardteam macht Freestyle berechenbar, um höher zu springen, schneller zu rotieren und präziser zu landen – für den entscheidenden Olympia-Vorteil im Slopestyle und in der Halfpipe.

Deutschland 2025
bis 05.02.2031

Die Wissenschaft vom Snowboard-Höhenflug

Christian Merz vom Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig unter-stützt das deutsche Snowboard‑Olympiateam dabei, höhere Sprünge und präzisere Rotationen zu erreichen. Mithilfe physikalischer Analysen, KI‑basiertem Motion Tracking und innovativen Trainingsmethoden verfeinert er gemeinsam mit dem Trainer-team die Tricks der Freestyle‑Athletinnen und ‑Athleten – pünktlich zum Start der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo am 6. Februar 2026.

Glyphosat aus der Kläranlage

Glyphosat ist eines der umstrittensten Herbizide – im Verdacht, Umwelt und Gesundheit zu schädigen. Obwohl Behörden wie das Bundesamt für Risikobewertung und die Europäische Lebensmittelbehörde derzeit keine ausreichenden Hinweise auf ein Krebsrisiko sehen, zeigt ein Tübinger Forschungsteam: Der Stoff gelangt auch fernab landwirtschaftlicher Nutzung in Gewässer. Die Forschenden vermuten, dass Phosphonate aus haushaltsüblichen Waschmitteln in Kläranlagen chemisch zu Glyphosat umgewandelt werden könnten.

Krebs durch Sonne und Viren? - So schützt Du Dich

Rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen wären durch unseren Lebensstil ver-meidbar. Doch einige Risiken lassen sich nicht einfach ausschalten – etwa UV‑Strahlung oder bestimmte Krankheitserreger. Der zweite Teil der NA-NO‑Doku‑Reihe Anti‑Krebs‑Hacks, moderiert von Reporterin Jasmina Neudecker, erklärt, wie man sich wirksam schützen kann.

Moderation: Eric Mayer

