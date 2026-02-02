Hauptnavigation

1927 überraschte Werner Heisenberg selbst Einstein: Seine Unschärferelation zeigte Grenzen des Messbaren – und macht erst Smartphones, Chips und unsere digitale Welt möglich. (Bild zeigt Laptop mit sybolischen Wellen)

Wissen

50 Jahre nach Heisenberg: Wie seine Theorie unseren Alltag bestimmt

Ein junger Physiker, eine revolutionäre Idee: 1927 formulierte Werner Heisenberg die Unschärferelation – und brachte sogar Einstein ins Wanken. Heute steckt seine Quantenmechanik in Smartphones, Chips und weiteren Technologien – ohne Heisenberg wäre unsere digitale Welt undenkbar.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
02.02.2026
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

aktuell: 50. Todestag des Physikers Werner Heisenberg

Werner Heisenberg hat die Physik nachhaltig verändert: 1925 legte er mit der Formulierung der Quantenmechanik den Grundstein für ein neues Verständnis des Allerkleinsten. Zwei Jahre später stellte seine "Unschärferelation“ die klassische Physik infrage – sie zeigt, dass Ort und Impuls eines Teilchens nie gleichzeitig exakt bestimmbar sind und Messungen das System selbst beeinflussen. Heisenbergs Ideen lösten hitzige Debatten unter den führenden Physikern aus und machten deutlich, wie komplex die Suche nach einer Formel ist, "die die Welt im Innersten zusammenhält“.

Mit Gesprächsgast: Harald Weinfurter, Professor für Experimentelle Quantenphysik, Ludwig-Maximilians-Universität München

Können Moore Klima retten?

Wie lassen sich Landwirtschaft und Klimaschutz in Feuchtgebieten vereinen? Bis 2045 sollen in Deutschland jährlich rund 50.000 Hektar Moore wieder vernässt werden – ein Problem für klassische Tierhaltung und den Anbau von Kartoffeln oder Getreide. Hoffnung bieten so genannte Paludikulturen, also Pflanzen, die auch auf nassen Böden wachsen und neue Formen der Bewirtschaftung ermöglichen. Im Schwäbischen Donaumoos versuchen Landwirte und Forschende gemeinsam neue und altbewährte Wege zu gehen.

Zocken gegen Demenz

In einem Altersheim nahe Tokio setzt Pflegeleiter Mori Kaoru auf ungewöhnliche Methoden, um Seniorinnen und Senioren geistig fit zu halten: Mit Blackjack-Tisch, Mahjong-Runde und Pachinko-Automaten verwandelt sich die Tagesbetreuung morgens in ein kleines „Las Vegas“. Die Bewohnerinnen und Bewohner sammeln einen Tag lang Spielgeld und wetteifern um den Tagessieg. Mori, seit über zwei Jahrzehnten in der Altenpflege, möchte so den Klinikcharakter aufbrechen und den alten Menschen mehr Selbstbestimmung und Freude im Alltag ermöglichen.

Belastungsprobe der Schutznetze gegen Steinschlag am Walensee

Wenn tonnenschweres Gestein ins Tal stürzt, wirken enorme Kräfte – deshalb müssen Steinschlagnetze absolut zuverlässig sein. In einem stillgelegten Steinbruch am Walensee in der Schweiz testen Expertinnen und Experten unter realen Bedingungen, ob die Schutznetze im Ernstfall standhalten. Denn in Bergregionen gehören Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen und Murgänge zum Alltag – und nur robuste Sicherungssysteme können verhindern, dass herabfallendes Geröll zu einer Katastrophe führt.

Moderation: Eric Mayer

