Klage gewonnen: Karibikinsel zwingt Niederlande zu Klimaschutz
Bonaire leidet unter steigendem Meeresspiegel und sterbenden Korallen. Nun hat ein Gericht geurteilt: Die Niederlande haben ihre Schutzpflicht verletzt und und müssen deutlich mehr für die Bewohner der Insel tun. Das Urteil stützt sich auf Menschenrechte und Ungleichbehandlung.
NANO Themen
Klimaprozess: Karibikinsel Bonaire gegen Niederlande
Die Niederlande haben in einem Klimaverfahren eine schwere Schlappe erlitten. Der Staat hat nach dem Urteil die Einwohner seiner Karibikinsel Bonaire nicht genügend vor den Folgen des Klimawandels geschützt. Die Richter in Den Haag gaben damit einer Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace recht. Greenpeace hatte im Namen der Einwohner der Insel den Staat verklagt und Klimaschutz für die Insel gefordert. Die Niederlande müssen nun nach dem Urteil innerhalb von 18 Monaten adäquate Maßnahmen zum Schutz der Karibikinsel und der Einwohner ergreifen. Bonaire gehört zu den niederländischen Antillen in der Karibik und ist eine besondere Kommune der Niederlande. Die Insel hat rund 25.000 Einwohner.
Mit Gesprächsgast: Helen Keller, Universität Zürich
Spielwarenmesse: Digitaler Pass gegen Schadstoffe
Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentieren Hersteller neue Trends, doch häufig bleibt unklar, welche Stoffe in den Produkten stecken. Zwar existieren EU-Siegel und Prüfverfahren, doch Transparenz über alle verwendeten Materialien ist selten. Das soll der geplante digitale Produktpass ändern: Ein Code am Spielzeug soll künftig Inhaltsstoffe offenlegen und gefährliche Chemikalien wie PFAS besser regulieren. Europäische Hersteller unterstützen das Vorhaben. Bis 2030 soll der Produktpass für mehr Transparenz und faire Wettbewerbsbedingungen sorgen.
Spermien-Krise: Unterschiede zwischen Stadt und Land
Vater werden kann nicht jeder, der sich das wünscht. In der Schweiz haben laut WHO-Kriterien zwei Drittel der Männer eine verminderte Spermienqualität. Eine Studie der Universität Genf zeigt nun erstmals: Die Qualität des Spermas ist in der Schweiz nicht überall gleich – es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Südafrika: Wo sind die weißen Haie?
Die False Bay vor Südafrika war früher ein Hotspot für Weiße Haie, doch heute sind sie dort fast vollständig verschwunden. Stattdessen werden meist nur noch Kupferhaie gesichtet. Als Hauptursache gilt die Jagd durch Killerwale; zusätzlich spielen Überfischung und Umweltveränderungen eine Rolle. Schutzmaßnahmen wie Hai-Netze bestehen weiter.