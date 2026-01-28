Radon ist ein radioaktives Gas, das man weder sehen, riechen oder schmecken kann. Aus dem Erdboden gelangt Radon ins Freie und in Gebäude. Im Freien vermischt es sich schnell mit Luft, so dass die Konzentration dort gering ist. In Innenräumen können jedoch hohe Radon-Konzentrationen erreicht werden. Im Winter steigt die Radonbelastung in Wohnungen oft deutlich, da weniger gelüftet wird. Atmet man Radon und seine radioaktiven Folgeprodukte über einen längeren Zeitraum ein, steigt das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Oft reichen aber schon kleine Maßnahmen aus, um den Radongehalt in Innenräumen und damit das Erkrankungsrisiko deutlich zu senken.