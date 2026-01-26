Wissenschaftler am Institute of Science and Technology (ISTA) im niederösterreichischen Klosterneuburg haben erstmals das Gehirnareal identifiziert, das für die Bildstabilisierung verantwortlich ist. Das Areal namens „ventral lateral geniculate nucleus“ (vLGN) berechnet Bewegungen und gleicht Unschärfen im Sehsystem prophylaktisch aus. Es ermöglicht Lebewesen, auch während einer Bewegung scharfe Bilder zu sehen, ohne dass Zeit für das Nachschärfen des Auges verloren geht. Es handelt sich um ein Bildstabilisierungszentrum im Gehirn, das sich unterhalb der Großhirnrinde befindet. Die Tatsache, dass die Bildstabilisierung nicht in diesem sensorischen Zentrum sitzt, sondern tiefer im Gehirn, deutet darauf hin, dass es sich um ein evolutionär sehr ursprüngliches Areal handelt, das bei den meisten Wirbeltieren vorkommt.