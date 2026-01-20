Am Abend des 19. Januar 2026 war ein spektakuläres Polarlicht bis in die Schweizer Alpen zu sehen, das in Rot, Grün, Blau und Lila leuchtete. Ein solches Licht entsteht, wenn geladene Teilchen eines Sonnensturms auf das Magnetfeld der Erde treffen und in der Atmosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffteilchen stoßen. Normalerweise reicht das Polarlichtoval nur bis in den Norden Deutschlands. Bei besonders starken Sonnenstürmen jedoch wird das Magnetfeld zusammengedrückt, sodass sich das Oval weiter nach Süden verlagert und das grüne Licht auch in südlicheren Regionen sichtbar wird.