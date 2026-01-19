Bis zu zehn Meter hohe Eisberge türmen sich auf der Elbe bei Hamburg – sowas gab es bisher noch nicht. Grund dafür ist eine Kombination aus frostigen Temperaturen und dem gleichzeitigen extremen Niedrigwasser der Elbe. So entstand eine fast geschlossene Eisdecke vor dem Stauwehr Geesthacht bei Hamburg. Diese blockierte den gesamten Schiffsverkehr. „Wisent“, „Büffel“, „Eber“ und „Keiler“ sind in vollem Einsatz. Zehn Eisbrecher versuchen die Fahrrinne wieder freizulegen. Bei dem niedrigen Wasserstand ist das nicht einfach. Dabei entstehen kleinere Eisschollen, die sich am Flussufer auftürmen. Für den Schiffsverkehr ärgerlich – die Hamburger freuen sich über das seltene und schöne Naturschauspiel.