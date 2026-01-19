Wissen
Gefahr unterschätzt: Lawinen-App zeigt riskante Hänge
Schon ein Schritt kann ein Schneebrett auslösen, wenn unter dem Neuschnee eine brüchige Altschneeschicht sitzt. Neue digitale Tools zeigen, wo die Schneedecke instabil ist – selbst an Stellen, die harmlos wirken.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.01.2031
NANO Themen
Lawinenforschung
Georg Kronthaler zeigt bei einer Skitour, wie Lawinengefahr richtig eingeschätzt wird. Die amtliche Lawinenprognose (Stufe 3) gibt nur Durchschnittswerte und reicht für einzelne Hänge nicht aus. Zur genaueren Beurteilung nutzt er das Online-Tool Skitourenguru, das Gefahrenstellen der Route anzeigt, sowie einen Blocktest, um den Schneedeckenaufbau zu prüfen. Dabei zeigt sich Altschnee, bei dem Lawinen nur bei großer Zusatzbelastung möglich wären. Die Lara-App wertet den Test aus, stuft die Gefahr als gering ein und empfiehlt Sicherheitsabstände. Mit Schulung können auch Laien diese Methoden anwenden.
Hochseeschutzabkommen tritt in Kraft
Der Ozean ist belastbar, aber nicht unbegrenzt. Klimawandel, Überfischung und Rohstoffausbeutung schaden ihm. Geschützte Meeresgebiete helfen der Natur, sich zu erholen. Zwei Drittel der Meere gehören zur Hochsee, diese ist bisher kaum reguliert. Das neue UN-Hochsee-Abkommen ermöglicht Schutzgebiete, Umweltprüfungen und internationale Zusammenarbeit, mit dem Ziel, bis 2030 30 % der Meere zu schützen.
Mit Gast: Thorsten Werner, NABU Meeresschutz, Stralsund
Schweizer Biodiversität
Die naturnah geplante Siedlung Hardegg bei Bern zeigt, dass vernetzte Grünräume auch im Siedlungsgebiet die Artenvielfalt fördern. Dennoch ist die Biodiversität in der Schweiz stark bedroht: Rund ein Drittel der Arten gilt als gefährdet, unter anderem wegen Siedlungsdruck, Landwirtschaft, Schadstoffen, invasiven Arten und Klimawandel. Landwirtschaft und Renaturierungsprojekte wie an der Sense können zur Förderung beitragen, sind aber umstritten, teuer und auf Akzeptanz sowie Flächen angewiesen.
100 Jahre Grüne Woche
Die Grüne Woche begann 1926 in Berlin als regionale Ausstellung und entwickelte sich mit gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zu einer internationalen Leitmesse der Agrar- und Ernährungswelt. Nach dem Krieg stand sie für Aufbruch, später prägten Technik, internationale Zusammenarbeit sowie Spezialitäten und Länderhallen ihr Bild. Mit der Zeit wurde sie auch politischer und setzte früh Schwerpunkte auf Bio, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Heute ist sie ein fester Termin, der zeigt, wie sich Landwirtschaft und Ernährung entwickelt haben.
Hamburger Eisberge
Bis zu zehn Meter hohe Eisberge türmen sich auf der Elbe bei Hamburg – sowas gab es bisher noch nicht. Grund dafür ist eine Kombination aus frostigen Temperaturen und dem gleichzeitigen extremen Niedrigwasser der Elbe. So entstand eine fast geschlossene Eisdecke vor dem Stauwehr Geesthacht bei Hamburg. Diese blockierte den gesamten Schiffsverkehr. „Wisent“, „Büffel“, „Eber“ und „Keiler“ sind in vollem Einsatz. Zehn Eisbrecher versuchen die Fahrrinne wieder freizulegen. Bei dem niedrigen Wasserstand ist das nicht einfach. Dabei entstehen kleinere Eisschollen, die sich am Flussufer auftürmen. Für den Schiffsverkehr ärgerlich – die Hamburger freuen sich über das seltene und schöne Naturschauspiel.