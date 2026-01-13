Hauptnavigation

Wie Ärzte Brandopfer zurück ins Leben holen

Selbst bei 95 % verbrannter Haut bieten moderne Chirurgie, präzise Sepsisfrüherkennung und fortschrittlicher Hautersatz noch Überlebenschancen. Doch nach dem Inferno in Crans-Montana müssen nicht nur körperliche Narben, sondern auch seelische Wunden heilen.

Deutschland 2025
bis 13.01.2031

Überlebenchancen von Brandopfern

Viele der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana hätten vor 25 bis 30 Jahren nicht überlebt. Dank fortschrittlicher Intensivmedizin, der Erkenntnis, dass verbrannte Haut entfernt werden muss, und verbesserten Wundabdeckungen überleben heute auch Patienten mit bis zu 95 Prozent verbrannter Haut. Ein wichtiger Beitrag kommt dabei von der in Zürich entwickelten Laborhaut am Kinderspital.

Mit Gesprächsgast: Alexander Jatzko, Traumatherapeut

Social Leasing für E-Autos

Das französische „Leasing Social“ für E‑Autos war 2023 sehr erfolgreich: Für 100 € im Monat konnten einkommensschwache Haushalte ein Elektroauto leasen. Das zeigt die soziale Schieflage der Verkehrswende, denn bisher profitieren vor allem Besserverdienende von E‑Mobilität. Steigende CO₂‑Preise treffen ärmere Menschen besonders stark, weil sie auf ältere, verbrauchsintensive Autos angewiesen sind und es kaum günstige klimafreundliche Alternativen gibt. Die EU will ein solches Social‑Leasing für E‑Autos und Wärmepumpen im Rahmen des Green Deal einführen. Studien zeigen, dass es den E‑Auto‑Anteil in der EU bis 2032 um 12 % erhöhen könnte, aber den Ausbau von ÖPNV, Radwegen und Carsharing nicht ersetzt.

Gut für die Seele? Aus Alt mach Neu

Aus altem, scheinbar unbrauchbarem Holz stellt Tischler Jan Narten neue Möbel her und bewahrt so Material, Geschichte und Wert. Das steht für Nachhaltigkeit und Individualität. Reparieren und Selbermachen erleben ein Comeback. Menschen wenden sich aus Kritik an Massenkonsum und der Wegwerfgesellschaft dem Reparieren zu, was ihre Wertschätzung für Dinge verändert. Die EU hat deshalb das "Recht auf Reparatur“ beschlossen, um Elektroschrott zu reduzieren. Neben dem Geldwert gewinnt der emotionale Wert von Dingen – durch Zeit, Arbeit und Geschichte – wieder an Bedeutung.

Moderation: Eric Mayer

