Das französische „Leasing Social“ für E‑Autos war 2023 sehr erfolgreich: Für 100 € im Monat konnten einkommensschwache Haushalte ein Elektroauto leasen. Das zeigt die soziale Schieflage der Verkehrswende, denn bisher profitieren vor allem Besserverdienende von E‑Mobilität. Steigende CO₂‑Preise treffen ärmere Menschen besonders stark, weil sie auf ältere, verbrauchsintensive Autos angewiesen sind und es kaum günstige klimafreundliche Alternativen gibt. Die EU will ein solches Social‑Leasing für E‑Autos und Wärmepumpen im Rahmen des Green Deal einführen. Studien zeigen, dass es den E‑Auto‑Anteil in der EU bis 2032 um 12 % erhöhen könnte, aber den Ausbau von ÖPNV, Radwegen und Carsharing nicht ersetzt.