Wissen
PFAS-Grenzwerte: Ist unser Leitungswasser jetzt sicher?
Ab sofort gelten in Deutschland schärfere Grenzwerte für giftige Ewigkeits-Chemikalien im Trinkwasser. Diese biologisch nicht abbaubaren Stoffe sind potentiell gesundheitsgefährdend. Was bringt die neue Trinkwasserordnung und wie belastet ist unser Wasser wirklich?
NANO Themen
PFAS: Neue Trinkwasserregeln
Ab 12.1.26 gilt in Deutschland die neue Trinkwasserverordnung mit strengeren Regeln für die Trinkwasserqualität. Es gelten dann neue Grenzwerte für die langlebigen Industriechemikalien (PFAS), die kaum abbaubar sind und sich im menschlichen Körper anreichern. Die Summe von 20 gängigen PFAS-Stoffen (PFAS-20) darf 100 Nanogramm pro Liter (ng/l) nicht überschreiten; ab 2028 gilt für vier besonders bedenkliche PFAS ein noch strengerer Grenzwert von 20 ng/l. Bereits jetzt weisen Untersuchungen eine weit verbreitete Belastung nach, die Wasserversorger vor große Herausforderungen stellt.
Mit Gesprächsgast: Roman Wiget, Geschäftsführer Seeländische Wasserversorgung
KI-Hausarzt - dank KI wieder mehr Zeit zum Zuhören
78 Prozent der Ärzte sehen den Einsatz von KI in der Medizin als große Chance und auch immer mehr Arztpraxen und Kliniken verwenden KI. Häufig sind es kleine Bereiche, in denen KI verwendet wird. Eine Hausarztpraxis in Baiersbronn mitten im Schwarzwald denkt da größer und versucht schön heute möglichst viel auf KI zu setzen. Rezeptbestellungen werden fast automatisch bearbeitet, die Ärztinnen und Ärzte müssen beim Arztgespräch nicht mehr mittippen und werden von der KI unterstützt.
Belize: Edelschoki im Urwald
Tierforscher Jacob Marlin kam vor vielen Jahren als Tourist nach Belize und blieb. Mit Hilfe von Spendengeldern gelang es ihm, 500 Hektar Urwald zu kaufen, mit dem Ziel, die seltenen Pflanzen- und Tierarten des Inselstaates zu schützen. Jahre später entdeckte er mitten im Urwald Criollo – Wildkakao, den schon die Mayas nutzten. Er beschloss zusammen mit seinem Sohn eine Schokoladenproduktion aufzubauen, deren Erlös in den Naturschutz fließt. Seine Kakaoproduktion soll als Vorzeigeprojekt dienen, wie Anbau in Einklang mit der Natur und ohne schädliche Pestizide stattfinden kann.
Nachruf Erich von Däniken
Erich von Däniken wurde ab 1968 mit der These berühmt, Außerirdische hätten die Menschheit in der Frühzeit besucht und als "Götter“ beeinflusst. Er verkaufte rund 70 Millionen Bücher und suchte weltweit nach Beweisen, etwa in Stonehenge, bei den Maya oder den Nasca-Linien. Trotz einer Verurteilung wegen Betrugs 1970 blieb er erfolgreich. Sein Mystery Park scheiterte später finanziell. Bis ins hohe Alter war er medial präsent, veröffentlichte 2025 seine Biografie. Er starb am 10. Januar 2026 im Alter von 90 Jahren in Interlaken.