78 Prozent der Ärzte sehen den Einsatz von KI in der Medizin als große Chance und auch immer mehr Arztpraxen und Kliniken verwenden KI. Häufig sind es kleine Bereiche, in denen KI verwendet wird. Eine Hausarztpraxis in Baiersbronn mitten im Schwarzwald denkt da größer und versucht schön heute möglichst viel auf KI zu setzen. Rezeptbestellungen werden fast automatisch bearbeitet, die Ärztinnen und Ärzte müssen beim Arztgespräch nicht mehr mittippen und werden von der KI unterstützt.