Etwa 25 Millionen Weihnachtsbäume stehen jedes Jahr in Deutschlands Wohnzimmern, etwa 2/3 davon sind Nordmanntannen. Aber was holen wir uns da eigentlich in die gute Stube? Immerhin war das noch „bis vor kurzem“ ein „Wald- und Wiesenbewohner“ und damit auch Lebensraum für etliche Tiere – vorwiegend Insekten. Im Gegensatz zu künstlichen Bäumen ist der ökologischer Fußabdruck der echten Tanne gering. Künstliche Bäume belasten die Umwelt stärker und gleichen die Ökobilanz erst nach vier bis sieben Jahren Nutzung aus. Nach den Feiertagen werden die Naturbäume kompostiert oder energetisch verwertet, regionale Exemplare haben die beste Ökobilanz.

