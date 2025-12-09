Alle sechs Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an einer Sepsis, einer Blutvergiftung. Und das obwohl sich ein großer Teil der Erkrankungen vermeiden ließe. Häufigste Ursache ist die Lungenentzündung, gefolgt von Infektionen im Bauchraum und der Harnwege. Das Problem ist, dass die Sepsis sich rasend schnell entwickeln kann, die Ärzte bei der Diagnose allerdings auf langwierige Bluttests angewiesen sind. Heidelberger Forscher haben eine spezielle Kamera entwickelt, wie man eine Sepsis schon im sehr frühen Stadion entdecken kann. Vorteil dieses Verfahrens: es funktioniert sehr schnell und ohne Blutabnahme.