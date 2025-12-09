Wissen
Forschung: Quantenbiologie eröffnet neue Wege für präzise Diagnosen
Quantenphysik in der Biologie: Was, wenn die geheimen Kräfte der Quantenmechanik in allem stecken, was lebt? Vom Magnetfeldsinn der Zugvögel bis zur Fotosynthese und dem Gehirn – diese Entdeckung könnte unser Verständnis von Leben und Medizin revolutionieren.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.12.2030
NANO Themen
Ist Biologie in Wirklichkeit Quantenbiologie?
Warum DNA, RNA und Proteine eine feste Händigkeit besitzen, ist ungeklärt – doch die neue Forschung von Prof. Martin Plenio deutet darauf hin, dass Quantenphysik dahintersteckt. Das könnte erklären, warum auch Prozesse wie Fotosynthese, Zugvogelorientierung oder vielleicht das Gehirn quantenphysikalische Eigenschaften zeigen. Die Bedeutung wäre enorm: von besserem biologischem Verständnis bis zu extrem präzisen medizinischen Sensoren. Wenn sich das bestätigt, würde unser Wissen über das Leben explodieren und die Medizin einen riesigen Schub erleben.
Verhungernde Insekten
Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden, der Verlust von Lebensräumen - Ursachen für das weltweite Insektensterben gibt es viele. Ein US-amerikanisches Forscherteam ist nun einer weiteren Ursache auf die Spur gekommen. Offenbar verhungern die Insekten bei vollem Magen. Als Grund vermuten die Forschungsökologen die gestiegene CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Diese führt dazu, dass Pflanzen, die den Insekten als Nahrungsquelle dienen zwar verstärkt wachsen, aber dafür offenbar weniger Nährstoffe enthalten.
Blutvergiftung früher durch KI-Foto diagnostizieren
Alle sechs Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an einer Sepsis, einer Blutvergiftung. Und das obwohl sich ein großer Teil der Erkrankungen vermeiden ließe. Häufigste Ursache ist die Lungenentzündung, gefolgt von Infektionen im Bauchraum und der Harnwege. Das Problem ist, dass die Sepsis sich rasend schnell entwickeln kann, die Ärzte bei der Diagnose allerdings auf langwierige Bluttests angewiesen sind. Heidelberger Forscher haben eine spezielle Kamera entwickelt, wie man eine Sepsis schon im sehr frühen Stadion entdecken kann. Vorteil dieses Verfahrens: es funktioniert sehr schnell und ohne Blutabnahme.
Post Nu Clarity: Was passiert in den Sekunden nach dem Orgasmus?
Viele Menschen erleben, laut Umfragen, nach dem Orgasmus zwei Extreme: Große Klarheit oder tiefe Schwermut. Es gibt erste Theorien zu dem Zustand nach dem Höhepunkt. Etwa hormonelle Veränderungen, die ausschlaggebend sind für die Gefühls-Zustände im Gehirn Die Wissenschaft beginnt gerade erst, das Phänomen des Orgasmus, zu verstehen.