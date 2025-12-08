Hauptnavigation

Rätselhaftes Gehirn: Zwei Zelltypen arbeiten zusammen gegen das Vergessen

Prinzipalzellen speichern unsere Erinnerungen, während hemmende Nervenzellen steuern, wann diese aktiviert werden. Wenn ihr Zusammenspiel gestört ist, droht das Gedächtnis zu versagen – eine neue Entdeckung der Hirnforschung.

Deutschland 2025
Zusammenspiel zweier Zelltypen entscheidet über unsere Erinnerung

Die Hirnforschung konzentriert sich zunehmend auf einzelne Nervenzellen statt auf feste Gehirnareale. Laut Marlene Bartos von der Uni Freiburg gibt es zwei Haupttypen von Nervenzellen: Informationsüberträger und hemmende Zellen. Diese wirken wie Ampeln und steuern die Signalweitergabe zwischen Nervenzellen; ihre Schädigung kann epileptische Anfälle auslösen. Bartos vermutet, dass hemmende Nervenzellen noch wichtiger sind als bisher gedacht, da sie komplexe Denkprozesse und Rückkopplungsschleifen ermöglichen und damit das Bewerten von Informationen. Offen bleibt die Frage, ob wir dem Auslesen des Gehirns ähnlich wie einer Computerfestplatte näherkommen.

Altkleider Recycling - Wunsch und Wirklichkeit

Durch die neue EU-Getrenntsammelpflicht landen viele kaputte oder verschmutzte Textilien fälschlicherweise in Altkleidercontainern. Das erhöht den Müllanteil deutlich und gefährdet die Arbeit gemeinnütziger Sammler, da weniger tragbare Kleidung weiterverkauft werden kann und die Kosten nicht mehr gedeckt sind. Eine funktionierende Recycling-Infrastruktur existiert kaum, recycelte Fasern sind teurer und finden wenig Abnehmer. Billigmode verschärft das Problem, weil viele Stücke gar nicht recycelbar sind. Expert*innen fordern daher politische Maßnahmen und eine verpflichtende Herstellerverantwortung, bevor getrenntes Sammeln funktionieren kann.

Nachhaltiges Textilien-Recycling

In Augsburg erforscht das Projekt "Sustain Tex“ in einer Modellanlage, wie Textilien effizienter recycelt werden können. Statt wie bisher nur einmalig zu minderwertigem Material wie Malervlies "downgecycelt“ zu werden, sollen Textilien in mehreren Qualitätsstufen weiterverwendet werden, etwa von Unterwäsche zu T-Shirts, dann zu Bettwäsche, Jeans und Arbeitskleidung. Verschiedene Unternehmen sind daran beteiligt. Das Projekt soll zeigen, dass echte Kreislaufwirtschaft technisch und wirtschaftlich machbar ist. Beteiligte Expert*innen erwarten, dass kommende politische Vorgaben Firmen begünstigen werden, die sich früh darauf einstellen.

Klangkissen für Pflegebedürftige

Ein KI unterstütztes Klangkissen wurde entwickelt, um Pflegebedürftige mit Ängsten, Einschlafstörungen, Demenz sowie motorischen Einschränkungen zu unterstützen. Das Pflegepraxiszentrum Nürnberg hat die Untersuchungen geleitet, um zu testen, inwieweit das Klangkissen beruhigt, die Arbeitsqualität der Pflegekräfte verbessert, die Medikamentengabe reduziert und die Lebensqualität für Angehörige, Pflegende und Betroffene erhöht. An dem vom BFMTR geförderten Forschungsprojekt haben mehrere Pflegeeinrichtungen in Bayern teilgenommen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Ameisen-Heilung

Forschende (des Institute of Science and Technology Austria) haben herausgefunden: Wenn Ameisen-Nachwuchs todkrank ist, sendet er einen Duft aus und setzt damit einen chemischen Hilferuf. Darauf reagieren die Arbeiterinnen. Sie entfernen den Kokon der befallenen Puppe, öffnen die Puppenhaut und behandeln die Körperoberfläche mit Ameisensäure. Diese selbst produzierte Desinfektionslösung tötet zuverlässig die Krankheitserreger. Allerdings stirbt dabei auch die Puppe selbst. Das klingt brutal, ist aber clever, denn es sichert das Überleben der gesamte Kolonie.

Moderation: Ingolf Baur

