Public Health Index enthüllt die Lücken in der Gesundheitspolitik
Länder wie Großbritannien setzen mit Tabakverboten und Zuckersteuern auf effektive Gesundheitsmaßnahmen – Deutschland, Österreich und die Schweiz hinken trotz hoher Ausgaben hinterher. Billiger Alkohol, fehlende Kennzeichnung und lasche Regelungen blockieren echte Fortschritte bei der Gesundheitsvorsorge.
Public Health Index
Großbritannien, Irland und Frankreich setzen deutlich strengere Maßnahmen gegen Rauchen und ungesunde Lebensweisen um als Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das zeigt der heute von der AOK und dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) vorgestellte Public Health Index. Vor allem weil Alkohol billig zu haben ist und mit wenigen Einschränkungen beworben werden darf, hinken Deutschland, Österreich und die Schweiz bei empfohlenen Gesundheitsmaßnahmen hinterher. Zwar sind die Gesundheitsausgaben in diesen Ländern überdurchschnittlich hoch, daraus resultiert aber keine höhere Lebenserwartung, so der Index.
Mit Gastgespräch: Carolin Kilian, Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg
Plato Mission
Gibt es Planeten, die der Erde ähnlich sind? Die Raumflugmission "Plato" soll das ab Ende 2026 herausfinden. Deutschland spielt eine wichtige Rolle beim Bau und Betrieb dieses europäischen Forschungssatelliten. Der Satellit wird in den nächsten Wochen einem vollständigen Funktionstest unterzogen, so Heinz Wilhelm Hübers vom Weltraumforschungsinstitut Berlin (WDLR). Der Start des Satelliten mit einer Ariane 6 Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou ist für Dezember 2026 vorgesehen.
Tickende Zeitbomben: Die salzigsten Orte Deutschlands
Kalihalden wie der Monte Kali spülen große Mengen Salz in Werra und Weser, wodurch Fischbestände bedroht werden, invasive Arten sich ausbreiten und das Grundwasser belastet wird. Trotz dieser jahrzehntelang bekannten Risiken werden nachhaltige Lösungen von Politik und Bergbauindustrie wegen hoher Kosten und starker Lobbyarbeit blockiert. Experten warnen, dass die Halden über Jahrtausende Salz ins Grundwasser leiten könnten und so eine dauerhafte Umweltgefahr bleibt.