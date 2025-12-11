Hauptnavigation

ESA PLATO Mission: Europas Chance, eine zweite Erde zu finden

Gibt es Planeten, die der Erde ähnlich sind? Die Raumflugmission PLATO soll das ab Ende 2026 herausfinden. Deutschland spielt eine wichtige Rolle beim Bau und Betrieb dieses europäischen Forschungssatelliten.

Der Satellit wird in den nächsten Wochen einem vollständigen Funktionstest unterzogen, so Heinz Wilhelm Hübers vom Weltraumforschungsinstitut Berlin (WDLR). Der Start des Satelliten mit einer Ariane 6 Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou ist für Dezember 2026 vorgesehen.

