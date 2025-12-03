Hauptnavigation

Wissen

Begleitete Elternschaft bietet Hilfe ohne Entmündigung

Eltern mit Lernschwierigkeiten erhalten die nötige Unterstützung, um ihre Erziehungsaufgaben erfolgreich zu meistern. Strukturierte Hilfe im Alltag und eine klare Balance zwischen Förderung und Selbstständigkeit geben Stabilität.

Deutschland 2025
bis 03.12.2030

NANO

Begleitete Elternschaft

Begleitete Elternschaft ermöglicht Müttern und Vätern mit Lernschwierigkeiten und kognitiver Beeinträchtigung, ihre Kinder mit professioneller Unterstützung selbst zu erziehen. Trotz gesetzlich verankerter Hilfen fehlt es oft an Angeboten – Vorurteile und strukturelle Hürden sind weiterhin Alltag.

Die frühen Tage von Pompeji

Österreichische Archäologen nutzen derzeit eine seltene Chance, die frühe, vor-römische Siedlungsgeschichte Pompejis zu erforschen. Sie wollen klären, wann sich Pompeji zur bekannten Stadt entwickelte und was die vorrömischen Funde über die Gründer und späteren Bewohner aussagen, die daraus eine bedeutende Hafen- und Handelsstadt machten. Neben Ausgrabungen und Keramikanalysen kommen moderne geophysikalische Methoden zum Einsatz, um mögliche Gräber zu identifizieren. Alle Ergebnisse werden zudem in 3D-Modellen dokumentiert.

Sciene Date mit Reto Knutti

Reto Knutti ist Klimaforscher an der ETH Zürich. Er warnt, dass der Klimawandel real und irreversibel ist: Dörfer verschwinden, die Alpen werden schneller instabil, viele Orte sind gefährdet. Das Problem sei nicht die Technik, sondern die fehlende Umsetzung. Ein Einheimischer betont, dass sich die Alpen immer verändert haben und Anpassung möglich bleibt, auch wenn man nicht alles wie früher bauen kann. Beide lehnen eine Entvölkerung ab und fordern realistische Gefahreneinschätzungen. Knutti setzt auf Innovation, politischen Entscheidungswillen und gemeinsames Handeln.

Wissen -

Science Dates: Kluge Köpfe der Wissenschaft

NANO trifft Forschende, die an Lösungen für die großen Themen arbeiten – von der Klimakrise über KI und Medizin bis zu Artenschutz und dem Weltall.

Science Dates

Ein Zoo züchtet Glühwürmchen

Im Walter Zoo im schweizerischen Gossau züchten Karin Federer und Judith Taxböck erstmals australische Glühwürmchen: Aus 100 importierten Eiern sollen rund 20.000 Larven entstehen – eine extrem präzise Handarbeit. Die Tiere leben eigentlich in dunklen Höhlen, spinnen Fäden und locken mit ihrem Leuchten Beute an. Der Zoo plant eine eigene "Glühwürmchen-Höhle“ mit 20.000 bis 30.000 Tieren, europaweit einzigartig. Die Zucht ist jedoch schwierig, und Fachleute bestätigen, dass die Art hier nicht invasiv werden kann.

Moderation: Eric Mayer

