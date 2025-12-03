Reto Knutti ist Klimaforscher an der ETH Zürich. Er warnt, dass der Klimawandel real und irreversibel ist: Dörfer verschwinden, die Alpen werden schneller instabil, viele Orte sind gefährdet. Das Problem sei nicht die Technik, sondern die fehlende Umsetzung. Ein Einheimischer betont, dass sich die Alpen immer verändert haben und Anpassung möglich bleibt, auch wenn man nicht alles wie früher bauen kann. Beide lehnen eine Entvölkerung ab und fordern realistische Gefahreneinschätzungen. Knutti setzt auf Innovation, politischen Entscheidungswillen und gemeinsames Handeln.